Wormuth: "Ik denk dat Ten Hag zegt: 'Win met 10-0 van Heracles'"

Ajax hervat de Eredivisie na de interlandperiode zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

De ploeg van trainer Frank Wormuth bleek vorig seizoen een lastig te nemen horde voor de Amsterdammers, want tot twee keer tot werd er puntenverlies geleden tegen Heracles. Wormuth denkt niet dat de goede resultaten tegen een basis kunnen vormen voor opnieuw een stunt in de Johan Cruijff ArenA. "Alles is totaal anders", aldus de Duitse oefenmeester.

In augustus vorig jaar kwam Ajax voor eigen publiek niet verder dan een 1-1 gelijkspel, terwijl in februari van dit kalenderjaar Heracles met 1-0 won. "Echt: vergeet het, dat was een totaal andere situatie", wordt Wormuth geciteerd door TC Tubantia.

"Het was destijds eerste wedstrijd van het seizoen, ze waren nog zoekende. Ajax zit nu in een heel andere flow, ze doen het overal zo verschrikkelijk goed."

Wormuth hoopt Ajax zaterdag dwars te kunnen zitten. "We moeten iets doen. Ze hebben thuis één goal tegen gekregen", aldus de trainer, die een zeer gemotiveerd Ajax aan de aftrap verwacht. "Ik denk dat trainer Erik ten Hag tegen zijn spelers zegt: 'Dat van vorig seizoen was een keer maar nooit meer. Win met 10-0 van Heracles.'"

Lees beneden verder

"Ze zullen gemotiveerd zijn. We zijn zeker geen angstgegner voor Ajax."

Ten Hag sprak in aanloop naar het duel van zaterdagavond met veel respect over Heracles. "Ik denk dat ze boven verwachting presteren. De trainer heeft er een heel duidelijk idee ingebracht. Daar heeft hij al anderhalf jaar ontzettend veel succes mee. Er is een goede klik tussen de trainer en club."

"Ze hebben een on-Nederlandse speelwijze met buitenlandse elementen. Met name als je kijkt naar de fitheid van de ploeg, want ze kunnen negentig minuten blijven gaan."