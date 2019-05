Wormuth hekelt regels KNVB: "Wie bedenkt zoiets? Heel vreemd allemaal"

Frank Wormuth, de trainer van Heracles Almelo, is niet te spreken over een KNVB-regel met betrekking tot gele kaarten.

Heracles speelt woensdagavond de laatste wedstrijd van het seizoen, uit tegen . Wormuth bevestigt in aanloop naar het duel in Eindhoven dat tweede keeper Michael Brouwer vanuit de basis start. De rest van zijn opstelling houdt hij geheim. De Duitse coach maakte tijdens het persmoment ook van de gelegenheid gebruik om zijn onvrede te uiten over regels van de KNVB.



"Wij hebben met Dario van den Buijs en Tim Breukers twee spelers op scherp staan. Als zij dus morgen geel krijgen dan zijn ze de eerste competitiewedstrijd van het volgende seizoen geschorst. Wie bedenkt zoiets? Op basis van één gele kaart teveel zou zo'n speler dan de voorbereiding meedraaien, maar hij mag de eerste wedstrijd niet spelen", zegt Wormuth op de clubwebsite. "Voor een gele kaart teveel is dat teveel straf. Nog zoiets: de regel dat gele kaarten opgelopen in de laatste twee speelrondes, en waar geen schorsing voor volgt, meegaan naar volgend seizoen. Heel vreemd allemaal."



Wormuth kan in Eindhoven niet beschikken over Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak. Maximilian Rossmann en Mo Osman kampen met lichte blessures en zijn twijfelgevallen. "Het is een belangrijke wedstrijd voor de club. Niet zozeer voor de play-offs, want of we nu Utrecht, , Groningen of treffen: het zijn allemaal goede ploegen. We zijn nog in een strijd verwikkeld met in de ranglijst voor de televisiegelden. Het is dus niet alleen een wedstrijd, maar ook business", aldus Wormuth.