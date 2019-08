Wormuth haalt uit naar Blom en VAR: "Júllie verliezen de wedstrijd"

Frank Wormuth is niet te spreken over de arbitrage bij de uitwedstrijd die Heracles Almelo zondagmiddag speelde bij Fortuna Sittard.

Door een discutabele voorsprong liet Heracles ver in blessuretijd twee punten liggen: 1-1. Mauro Júnior kreeg de bal aangeschoten tegen een arm die hij dichtbij zijn lichaam hield, maar toch wees Kevin Blom naar de stip. Trainer Wormuth liet na afloop zijn ongenoegen blijken.

"Voor het seizoen kregen we uitleg van een scheidsrechter. Hij vertelde ons dat wanneer de speler zijn handen bij zijn lichaam houdt, of als hij zijn lichaam met zijn armen niet groter maakt, het geen hands kan zijn", aldus de coach van Heracles. "Ik kan tegen de arbiters niets anders zeggen dan dat dit een heel, héél slechte dag voor hun was. Doe me een plezier en zeg niets meer over deze wedstrijd."

"Jullie hebben de wedstrijd verloren, wij niet", besloot Wormuth, die vooral gefrustreerd was in plaats van boos. "De scheidsrechters zijn ook maar mensen, maar iedereen kon zien dat dit geen hands was. Iedereen zag het, behalve de scheidsrechter. En we hebben tenslotte nog de VAR! Je vraagt je op dez manier af waarom we de VAR nog nodig hebben. Maar goed, we kunnen het niet meer veranderen en zullen het moeten accepteren."

De trainer wilde ook benadrukken dat zijn ploeg het duel gewoon had moeten beslissen door een tweede treffer te maken. "We moeten goals maken vanuit de counters die we hadden. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor het 1-1 gelijkspel, want we hadden de kansen om te scoren."

Heracles begon de competitie vorige week met een pijnlijke thuisnederlaag tegen sc (0-4). Over een week is de volgende wedstrijd in het Polman Stadion, tegen .