'Wonderkind van Dortmund sluit sponsordeal ter waarde van tien miljoen'

Youssoufa Moukoko is pas veertien jaar jong, maar zijn ster is nu al rijzende. Naar verluidt heeft Nike hem een bizar sponsorcontract gegeven.

De jonge aanvaller speelt dit seizoen in de Onder-17 van en hij droeg daar al enkele keren de aanvoerdersband. Volgens BILD heeft Nike Moukoko nu al vastgelegd met een sponsorcontract ter waarde van tien miljoen euro.



Moukoko maakt al jaren naam in de jeugdopleiding van Dortmund, waar hij waanzinnige statistieken kan overleggen. Vorig seizoen was de aanvaller in de Onder-17 goed voor veertig doelpunten en zeven assists in 28 wedstrijden, waarmee hij een belangrijke rol speelde in het behaalde landskampioenschap. Ook dit seizoen schiet Moukoko weer met scherp, met 36 doelpunten en zes assists in 21 duels.



Die fabelachtige cijfers zijn bij de Europese grootmachten niet onopgemerkt gebleven. Onder meer en Paris Saint-Germain zouden Moukoko reeds op de korrel hebben, al loopt zijn contract nog tot medio 2022. Ook Nike had de ontwikkeling van het toptalent snel in de gaten en heeft hem nu naar verluidt een sponsorcontract voor de langetermijn laten ondertekenen. Moukoko hield alleen aan het ondertekenen van deze verbintenis met het Amerikaanse sportmerk al één miljoen euro over.



In de komende jaren kan het totale sponsorbedrag oplopen tot tien miljoen, mede door verschillende bonussen die in het contract zijn opgenomen. Zo kan Moukoko, international voor Duitsland Onder-16, bijvoorbeeld een bonus tegemoet zien als hij zijn debuut in het eerste elftal van Borussia Dortmund maakt. Nike zou in het talent, dat overigens al 265.000 volgers op Instagram heeft, een investering voor de toekomst zien.