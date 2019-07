Wolves neemt Belgisch International voor vijftien miljoen definitief over

Wolverhampton Wanderers heeft Leander Dendoncker definitief overgenomen van Anderlecht.

Dat maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 24-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor the Wolves , die een verplichte optie tot koop hadden. Dendoncker heeft in Wolverhampton zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract, waarvan de looptijd voorlopig nog onduidelijk is.

ziet naar verluidt een bedrag van veertien miljoen euro tegemoet, terwijl afgelopen seizoen al anderhalf miljoen neertelde om Dendoncker te kunnen huren van de Belgische topclub. De middenvelder moest in Engeland even zijn plek vinden, maar groeide vanaf januari uit tot vaste waarde in het elftal van manager Nuno Espirito Santo. Totaal kwam Dendoncker uiteindelijk tot 26 officiële wedstrijden voor the Wolves , waarin hij goed was voor 2 doelpunten.



"Hij kwam vorig jaar wat laat in de transferwindow en nam zijn tijd om een plek te vinden. Sinds hij een plaats in het team heeft veroverd, is hij geweldig. Hij is heel professioneel, eerlijk en werkt keihard, waardoor hij uitstekend in het team past. Mede door zijn inbreng hebben we veel succes gehad in de tweede helft van het seizoen. Er was een verplichting om Leander definitief over te nemen, dus we zijn blij dat het zo is gelopen. Hij is een welkome aanvulling voor de selectie", laat sportief directeur Kevin Thelwell weten op de website van Wolverhampton Wanderers.



Dendoncker werd door Anderlecht op jonge leeftijd weggekaapt bij Roeselare. Bij de Belgische topclub maakte hij in 2013 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. Na 171 wedstrijden voor Paars-Wit koos Dendoncker een jaar geleden voor een overstap naar de Premier League, waarin de achtvoudig Belgisch international afgelopen seizoen met Wolverhampton Wanderers als zevende eindigde.