Wolves evenaren clubrecord voor komst Spaans international

Wolverhampton Wanderers heeft Jonathan Castro Otto, kortweg Jonny, definitief overgenomen van Atlético Madrid. Hij werd al gehuurd van de Spanjaarden.

The Wolves maken via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige verdediger een contract voor vierenhalf jaar heeft ondertekend, waardoor hij 2023 aan de Engelse club verbonden is. Volgens verschillende Engelse media heeft Wolverhampton Wanderers twintig miljoen euro neergeteld, waarmee het clubrecord wordt geëvenaard.

Afgelopen zomer telde Wolverhampton Wanderers ook twintig miljoen euro neer om Adama Traoré over te nemen van Middlesbrough. De Spaanse aanvaller is tot dusver de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van the Wolves , maar deze titel moet hij nu dus delen met Jonny. De verdediger speelde afgelopen halfjaar 22 wedstrijden in het shirt van de promovendus, waarin hij goed was voor 1 doelpunt en 1 assist.



De huidige nummer zeven van de Premier League is na zes maanden klaarblijkelijk genoeg onder de indruk geraakt van Jonny, waardoor hij nu definitief wordt overgenomen van Atlético Madrid. De verdediger speelde overigens geen enkele wedstrijd voor los Colchoneros . Direct nadat de club uit Madrid Jonny afgelopen zomer overnam van Celta de Vigo, vertrok hij op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers.



Atlético Madrid heeft zo binnen zes maanden dertien miljoen winst gemaakt op Jonny, want afgelopen zomer maakte men zeven miljoen over naar Celta de Vigo om hem over te nemen. De vleugelverdediger, die in oktober debuteerde voor de Spaanse nationale ploeg en drie interlands achter zijn naam heeft staan, werd geboren in Vigo en doorliep de jeugdopleiding van los Célticos .