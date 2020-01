Wolverhampton vergroot Portugese enclave verder met deal van 20 miljoen

Wolverhampton Wanderers heeft zich donderdag verzekerd van de komst van Daniel Podence, zo maken de Engelsen bekend via de officiële kanalen.

De 24-jarige Portugees komt voor een kleine twintig miljoen euro over van het Griekse Olympiacos en heeft zich voor vierenhalf jaar aan zijn nieuwe werkgever verbonden. Met de komst van Podence breiden the Wolves hun Portugese enclave verder uit.

De huidige nummer zeven van de Premier League heeft vanwege de connectie met zaakwaarnemer Jorge Mendes al zeven spelers uit het Zuid-Europese land onder contract staan, waaronder Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho en Diogo Jota.

Podence genoot zijn opleiding bij en verliet de club uit Lissabon in de zomer van 2018 voor Olympiacos, dat zeven miljoen euro voor hem neertelde.

De linksbuiten speelde dit seizoen vijftien wedstrijden voor de Grieken in de Super League en was daarin goed voor drie goals en vier assists. In de was hij bovendien trefzeker tegen .

Wolverhampton neemt het aankomende zaterdag op Old Trafford op tegen en Podence zou dan al zijn debuut kunnen maken voor zijn nieuwe club. De aanvaller traint donderdag voor het eerst mee met the Wolves.