Woeste Messi weigert medaille: 'Ik wil geen onderdeel zijn van de corruptie'

Argentinië legde ten koste van Chili (2-1) beslag op het brons op de Copa América, maar Lionel Messi weigerde na afloop een medaille op te halen.

De Argentijnse superster werd in de eerste helft van de wedstrijd met een directe rode kaart van het veld gestuurd na een opstootje met Gary Medel en spuwde na afloop zijn gal tegenover diverse Argentijnse media.

Na afloop van de wedstrijd in de Arena Corinthians werd er een ceremonie georganiseerd voor de Argentijnse spelers, maar Messi weigerde het podium te betreden. "Ik weigerde omdat ik geen onderdeel wil zijn van de corruptie en dit gebrek aan respect", vertelde Messi na afloop tegenover het journaille. "We hadden meer verdiend dan dit, maar ze wilden ons niet in de finale hebben. De corruptie en de scheidsrechters hebben de mensen niet de kans gegeven om te genieten. Het voetbal is geruïneerd. De waarheid moet gezegd worden."



Argentinië moest de troostfinale spelen, omdat in de halve finale met 2-0 was verloren van aartsrivaal en gastland Brazilië. Messi haalde na afloop van die wedstrijd ook al hard uit naar de arbitrage. "De officials hebben voor veel bullshit gele kaarten uitgedeeld, maar hebben niet eens even de VAR gecheckt. Dat is ongelofelijk. Dat is de hele wedstrijd zo gegaan. Tijdens de hele wedstrijd hebben ze ook maar bij het lichtste contact in het voordeel van Brazilië gefloten. Dat soort bullshit heeft ons afgeleid van de wedstrijd. Er zijn geen excuses voor, het moet bekeken en geanalyseerd worden. Ik hoop dat de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, red.) er iets aan gaat doen. Dat zal wel niet, want Brazilië heeft daarvoor teveel macht. We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Zij waren zeker niet superieur, we zaten goed in de wedstrijd", zo zei Messi toen.



Messi bezweert dat de rode kaart die hij zaterdagavond ontving tegen Chili onmogelijk los kan worden gezien van de uitlatingen die hij deed na de wedstrijd tegen Brazilië. "Ik denk dat ik met rood van het veld ben gestuurd vanwege mijn eerdere uitspraken dit toernooi." Messi voorspelt voorts dat Brazilië ook in de finale van zondagavond tegen Peru geholpen zal worden door de arbitrage. "Of Brazilië de Copa América zal winnen? Ik twijfel er niet eens aan. Helaas, maar ik denk dat Brazilië vrije doortocht heeft. Ik hoop dat de scheidsrechters en de VAR er echter niets mee te maken hebben en dat Peru een eerlijke kans krijgt om de strijd aan te gaan, want ze hebben er de ploeg voor. Maar ik zie het somber in."