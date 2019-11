Woeste Mario Balotelli het nieuwste slachtoffer van racisme in Italië

Mario Balotelli werd zondagmiddag het slachtoffer van racisme.

Brescia verloor de uitwedstrijd tegen Hellas Verona met 2-1, maar tijdens en na afloop van de wedstrijd ging het vooral over het gedrag van het publiek en de reactie van de Italiaanse spits. De wedstrijd werd even stilgelegd, nadat Balotelli in de tweede helft dreigde het veld te verlaten.

Balotelli werd na de pauze, toen hij de bal overnam bij de cornervlag, racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek. De aanvaller schoot vervolgens uit frustratie de bal het publiek in, waarna hij van het veld liep en richting de kleedkamer ging.

Zijn ploeggenoten zorgden er uiteindelijk voor dat de spits weer ging spelen.

Vervolgens was een statement hoorbaar in het stadion om de racistische geluiden te beteugelen. Brescia stond tijdens het incident al op een 0-1 achterstand door een goal van Eddy Anthony Salcedo Mora. Tien minuten voor tijd maakte Matteo Pessina de 2-0, waarna Balotelli het slotakkoord verzorgde door van afstand de bal prachtig in de kruising te gidsen: 2-1.

Aan het begin van dit seizoen was Romelu Lukaku ook al het mikpunt van racistische geluiden, in een wedstrijd van tegen Cagliari. En zaterdag was het opnieuw raak in de . Na racistische gezangen over Kalidou Koulibaly werd - zelfs enkele minuten stilgelegd.