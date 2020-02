Woeste Fraser steekt vernietigende tirade af: "Dit neigt naar een thuisfluiter"

Henk Fraser baalt stevig van de arbitrage bij het duel tussen FC Twente en Sparta Rotterdam (2-0) zaterdagavond.

De trainer van de Rotterdammers vindt dat scheidsrechter Jochem Kamphuis schuldig is aan de nederlaag. Fraser wijst naar de openingstreffer, die voortkwam uit een corner die volgens de oefenmeester helemaal niet gegeven had moeten worden.

Tien minuten voor tijd gaf Giovanni Troupée een voorzet die niet door Sparta-speler Michael Pinto leek aangeraakt. Toch gaf Kamphuis een hoekschop, waarna Peet Bijen de 1-0 maakte. "Ik wilde er niet over beginnen, maar voor mij is het onbegrijpelijk dat hij een corner gaf", aldus Fraser in gesprek met FOX Sports.

"Misschien moet je het spelletje gespeeld hebben om het goed te zien. Als je een beetje voetbalgogme hebt, is het onmogelijk om een hoekschop te geven", vervolgt de oefenmeester zijn tirade.

"Vorig seizoen hadden we hem ook als scheidsrechter in deze uitwedstrijd en kregen we een penalty tegen. Nu was het ook weer dramatisch. Ik denk niet dat hij een slechte wedstrijd heeft gefloten, maar dit neigt voor mij wel naar een thuisfluiter."

Fraser is niet ontevreden hoe zijn Sparta voor de dag kwam tegen . "We voetbalden behoorlijk, gaven niks weg en kregen een paar mogelijkheden. Het was zo'n wedstrijd die normaal gesproken in 0-0 eindigt, maar nu verloren we door een duidelijke fout van de scheidsrechter. Dat is jammer en frustrerend."

"Ik denk ook niet dat hij daar zelf heel mee blij mee is. Na de wedstrijd heb ik hem netjes een hand gegeven, maar het blijft voor mij onbegrijpelijk dat hij een corner gaf."