Woedende Ziyech gooit met alles wat hij kan vinden na wissel tegen Feyenoord

Hakim Ziyech maakte de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (4-0) zondag niet vol.

De aanvaller van werd zestien minuten voor tijd naar de kant gehaald door trainer Erik ten Hag en moest plaatsmaken voor Ryan Gravenberch. Eenmaal op de bank liet Ziyech duidelijk zijn ongenoegen blijken over het feit dat hij voortijdig het veld moest verlaten.

Ziyech maakte een boze indruk: hij gooide met een drinkbeker, de tape om zijn armen en tot slot met zijn schoen. Voor analist Kenneth Pérez kwamen de baalden niet als een verrassing, al bevestigt het gedrag van Ziyech volgens hem wel dat hij in Amsterdam op de juiste plek is. Bij Ajax wordt zulk gedrag nog getolereerd, denkt Pérez, maar bij grotere clubs niet. "Het komt toch niet als een verrassing dat Ziyech niet de ideale team player is, en dat hij heel graag de hoofdrol wil hebben?", vraagt de Deen zich openlijk af.

"Daar haalt hij kracht uit" voegt de analist toe. "Hij wil de beste zijn. Daarom zit hij misschien ook, zoals hij zelf zegt, op de goede plek bij Ajax. Hij hoopte terecht te komen bij de absolute top, maar hoe vaak denk je dat hij daar gewisseld zal worden of op de bank begint? Dan kun je natuurlijk niet met deze gebaren aankomen. Hij heeft voor zichzelf goed ingeschat dat hij daar niet voor geschikt zou zijn", doelt Pérez op het besluit van Ziyech in de zomer om bij Ajax te blijven.

Ziyech opende de score in de derde minuut voor Ajax. Quincy Promes week uit naar de linkerflank en ontsnapte uit de rug van Rick Karsdorp, waarna de bal via Dusan Tadic terechtkwam bij Ziyech. Die mocht van dichtbij afronden. Vermeer kreeg een hand tegen de bal, maar kon niet voorkomen dat het leer langzaam over de doellijn rolde.

In het restant van de eerste helft kwamen ook Nicolás Tagliafico, David Neres en Donny van de Beek tot scoren.