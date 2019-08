Woedende Xavi verliest schoen bij trainersdebuut in Qatar

Xavi Hernández stond als speler bekend als een koele kikker, maar bij zijn eerste wedstrijd als trainer liet de Spanjaard zich toch even gaan.

De 39-jarige legende was vier jaar speler van Al Sadd en in mei van dit jaar werd bekend dat hij daar als trainer aan de slag zou gaan. De Qatar Stars League gaat pas over twee weken van start, maar toch volgde dinsdag Xavi's officiële debuut als trainer. Al Sadd stond in de achtste finales van de AFC tegenover Al-Duhail.

In het uitduel nam Al Sadd na een halfuur de leiding dankzij een treffer van Akram Afif en kort voor de pauze kwam de thuisploeg langszij. Youssef Msakni scoorde namens Al-Duhail, dat gecoacht wordt door José Mourinho's voormalige assistent Rui Faria. De wedstrijd tussen beide clubs uit Qatar leek daardoor in 1-1 te eindigen.

Xavi en zijn ploeg dachten daar in de slotfase anders over. De voormalige sterspeler van vond dat zijn elftal recht had op een strafschop, maar die werd niet gegeven. Uit woede schopte Xavi vervolgens zijn rechterschoen uit.

الحكم رفض احتساب ركلة جزاء للسد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.. فكان هذا رد فعل تشافي 🤨#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/VC44XYuQXa — جول العربي - Goal (@GoalAR) 6 augustus 2019

Aanstaande dinsdag kan Al Sadd het karwei afmaken op eigen terrein en de kwartfinales van de AFC Champions League halen. Vier dagen later is Al-Duhail opnieuw de tegenstander, in de strijd om de Sheikh Jassim Cup, ofwel de Super Cup van Qatar.

Al Sadd is momenteel regerend kampioen van het Arabische land. De club won in het verleden tweemaal de Aziatische Champions League, in 1989 en 2011.