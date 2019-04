'Woedende Ronaldo zet grote vraagtekens bij ploeggenoten'

De uitschakeling door Ajax in de kwartfinale van de Champions League was deze week een mokerslag voor Cristiano Ronaldo.

De aanvaller hoopte na drie opeenvolgende eindzeges met ook naar het ultieme succes te loodsen, maar staat voor het eerst sinds het seizoen 2009/10 niet eens in de halve finale. La Repubblica , Il Corriere della Sera en La Gazzetta dello Sport schrijven vrijdag allemaal over de onvrede die heerst bij Ronaldo.

De eerste twee kranten houden er sterk rekening mee dat Ronaldo zijn tot medio 2022 doorlopende contract niet gaat uitdienen. "Het ziet ernaar uit dat het volgende seizoen zijn laatste wordt in Turijn", schrijft La Repubblica , terwijl Il Corriere della Sera zelfs een vertrek na het huidige seizoen niet uitsluit. Ronaldo kwam zelf nog in beide wedstrijden tegen tot scoren, maar het was niet genoeg om door te stoten. Na de nederlaag voor eigen publiek maakte en 'oorverdovende stilte' zich meester van de kleedkamer, aldus La Gazzetta dello Sport .



De roze sportkrant stelt dat Ronaldo 'woedend' heeft gereageerd op de eliminatie. Hij zou sterke vraagtekens zetten bij de 'mentale capaciteit' van zijn ploeggenoten om de te winnen. Over een vertrek wordt nog niet gerept, maar CR7 zou wel strenge eisen hebben gesteld. Hij verwacht aankomende zomer de nodige activiteit van Juventus op de transfermarkt. Donderdag maakten diverse media uit Italië al melding van een 'grote schoonmaak' bij de club; spelers als Paulo Dybala, Douglas Costa en Miralem Pjanic kunnen vertrekken en onder meer Federico Chiesa, Mauro Icardi, Mohamed Salah en João Félix worden als versterkingen genoemd.



De woede van Ronaldo zou zich ook richten op trainer Massimiliano Allegri. Naar verluidt vindt de sterspeler dat Allegri zijn ploeg niet aanvallend genoeg laat spelen. Hij snapte weinig van de keuze om rechtsback João Cancelo te passeren ten faveure van Mattia De Sciglio; Ronaldo denkt dat Cancelo met zijn aanvallende kwaliteiten belangrijker had kunnen zijn. Donderdag maakte La Repubblica overigens nog melding van interesse uit China of de Verenigde Staten voor de vijfvoudig winnaar van de Champions League en de Ballon d'Or.