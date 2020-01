Woedende PSV-fans bestormen hoofdingang Philips Stadion

PSV kwam zondagavond op eigen veld tegen FC Twente niet verder dan 1-1 en dat heeft tot grote onvrede geleid bij een deel van de Eindhovense aanhang.

Omroep Brabant weet te melden dat enkele fans hun woede over de sportieve malaise hebben geuit door de hoofdingang van het Philips Stadion te bestormen. De ME heeft charges uitgevoerd.

liet vanavond in eigen huis tegen opnieuw punten in de . De geplaagde Eindhovense formatie kwam na een uur spelen nog wel op voorsprong via Denzel Dumfries, maar in de slotfase bezorgde Haris Vuckic FC Twente toch nog een punt met een geweldige uithaal. De remise kwam voor PSV enkele dagen na de uitschakeling in de TOTO door .

PSV staat na twintig speelrondes teleurstellend vijfde in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben elf punten minder dan koploper en lijken zodoende geen rol van betekenis meer te spelen in de titelrace. De club is bovendien uitgespeeld in het nationale bekertoernooi en in de . Eind december werd Mark van Bommel ontslagen als trainer, maar onder diens opvolger Ernest Faber gaat het maar nauwelijks beter.

Na de wedstrijd tegen FC Twente hebben fans van PSV verhaal gehaald bij de hoofdingang van het stadion. Daarbij was de sfeer grimmig en werd in elk geval om het vertrek van technisch directeur John de Jong geroepen.

De Jong wordt als technisch directeur door de fans deels verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten van PSV dit seizoen.