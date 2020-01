Woedende Faber haalt uit naar PSV'ers: "In dertig jaar nog nooit gezien"

Ernest Faber was donderdag woedend na de uitschakeling van PSV in de TOTO KNVB Beker tegen NAC Breda (2-0).

"Dit was onwaardig. Je moet trots zijn om voor PSV te spelen. Straal dat uit. Natuurlijk ben ik pissig", gaf de oefenmeester in gesprek met FOX Sports te kennen. "We spelen verdomme voor een mooie prijs, voor je eer en je geweten. We waren veel te angstig."

"De eerste helft was nog acceptabel, maar van achteruit was het te angstig om te voetballen", analyseerde Faber. "We hebben het wel over PSV 1 en niet over DBS 5, waarin ikzelf voetbal. Daar kun je zulke dingen laten zien."

"We worden allemaal goed beloond. Dan moet je een bepaalde verantwoordelijkheid nemen. Je ziet dan alles wegvallen. We krijgen nog wat mogelijkheden, maar hebben niet de scherpte om het af te ronden."

"Je hebt dan nog een domme overtreding en een domme rode kaart, dan valt bijna alles in elkaar", verwees hij naar de rode prent van Timo Baumgartl. "Ik zit nu bijna dertig jaar bij deze club en dit heb ik nog nooit gezien."

Het bekertoernooi moest juist nog iets van het seizoen van PSV maken. Dat was niet te zien, vond Faber. "Je kon nu als spelers laten zien wat je werkelijk waard bent. Ik heb de trots en de uiterste wil gemist om er nog iets van te maken. Dat moeten ze laten zien in de komende wedstrijden."

Faber erkende dat PSV karakters mist, leiders in de selectie die zijn team erdoorheen slepen op moeilijke momenten. "Ik heb nu in de selectie dat soort types niet voorradig. Misschien wel in de toekomst, maar ik kan nu niet zeggen dat ik er een of twee klaar heb die snel opstaan."

"Er wordt hard gewerkt en hard getraind. Daar hebben we niet over te klagen. Maar het omzetten in daden is een ander verhaal." Nu staat hij voor de ondankbare taak om het seizoen vol te maken zonder zicht op een prijs.

"Het enige wat we nu moeten doen is ons kapot schamen. We kunnen nu wel blijven analyseren, maar het is nu terug naar alles waar het om gaat in het voetballen. Je eer en trots, dat soort dingen zijn veel belangrijker om weer nieuwe ambitie naar boven te brengen."