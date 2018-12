Woede om 'valsspelen' bij Arsenal: "Het voetbal moet naar zichzelf kijken"

Burnley ging zaterdagmiddag met 3-1 onderuit op bezoek bij Arsenal.

The Gunners trokken aan het langste eind dankzij doelpunten van Pierre-Emerick Aubameyang (tweemaal) en Alex Iwobi, terwijl Ashley Barnes iets terugdeed namens de bezoekers. Sean Dyche, manager van the Clarets , was na afloop woest over het gedrag van enkele Arsenal-spelers.

"Het is overduidelijk. Spelers springen in de lucht zonder geraakt te worden. Het is valsspelen. Blijkbaar wil niemand er iets aan doen, behalve ik. Als een van hun spelers een gele kaart ervoor had gekregen, was hij van het veld gestuurd", doelt Dyche op Mattéo Guendouzi, die al een gele prent had. "In de slotfase komt Matej Vydra er doorheen en raakt hij Granit Xhaka licht op zijn schouder. Hij gaat naar de grond en krijgt een vrije trap. Dat zijn kennelijk de centrumverdedigers van nu, spelers die zonder contact naar de grond gaan. Ongelofelijk."



"Kinderen kijken hiernaar en gaan het kopiëren. Miljoenen kinderen", gaat de manager van Burnley verder. "Je keurt het ook niet goed als je kind afkijkt bij een wiskundetoets. Maar op het voetbalveld is dat kennelijk wel oké. Het voetbal moet eens naar zichzelf kijken, op het WK was het vreselijk. Ik wil zien dat mensen voor dit gedrag geschorst worden, want op die manier zal het uit het voetbal verdwijnen. Als je tegenwoordig een centrumverdediger aanraakt in het strafschopgebied, gaat hij naar de grond.'



Dyche kreeg vervolgens de vraag of Arsenal-manager Unai Emery boos was. "Nee, natuurlijk niet. Het waren zijn spelers die dit deden. Hij zei alleen: Je twijfelt aan het optreden van de scheidsrechter . Ik antwoordde: dat deed ik absoluut. Ik wens je het beste, fijne kerst", tekent the Guardian op uit de mond van Dyche. "Deze spelers zijn enorm sterk, snel en hebben een uitstekende balans. Waarom moeten ze dan constant schwalbes maken? Ze zijn technisch zo enorm goed. Ik snap het niet."