Woede om reactie Kepa: "Hij moet nooit meer spelen!"

Bij een 0-0 stand wilde Chelsea-manager Maurizio Sarri vlak voor het einde van de verlenging Willy Caballero inbrengen voor Kepa. De Spaanse sluitpost bleef echter gewoon op het veld staan, tot grote woede van Sarri. Kepa wist vervolgens in de strafschoppenserie nog wel een inzet van Leroy Sané, maar Manchester City trok uiteindelijk toch aan het langste eind.



