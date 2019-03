Woede om penalty voor Luis Suárez: "Een krankzinnig besluit"

wist woensdagavond met 5-1 opzij te zetten, waardoor de Catalaanse club doorstoot naar de kwartfinales van de ten koste van de Fransen. Barcelona kreeg na een kwartier spelen een strafschop mee na een vermeende overtreding op Luis Suárez. Jean-Michel Aulas is woedend over het toekennen van de penalty, die werd benut door Lionel Messi.

"Het is al lastig om je eerste doelman (Anthony Lopes viel na ruim een halfuur geblesseerd uit, red.) te moeten missen", begint de voorzitter van Lyon zijn verhaal, geciteerd door Goal . "En het is zeker lastig met dat krankzinnige besluit om een penalty te geven. We waren niet de betere ploeg, maar de uitslag staat niet in verhouding tot de wedstrijd. Deze twee feiten maakten het ons enorm lastig."



In de beginfase van de wedstrijd kreeg Suárez een strafschop mee van scheidsrechter Szymon Marciniak na een ongelukkige actie van Jason Denayer. "Ik denk dat ik per ongeluk op hem stapte", zegt de aanvaller van Barcelona na afloop. "Ik denk dat hij mij destabiliseerde. Dat is waarom de scheidsrechter ingreep. Hij kan zelf besluiten of hij gaat fluiten of niet."



Suárez vindt het terecht dat zijn ploeg ten koste van Lyon naar de kwartfinales gaat. "We waren in de eerste helft geweldig. We wisten dat de tegenstander in de tweede helft meer zou aandringen. Na hun treffer voelden ze zich vijf of tien minuten sterk. Het was daarom belangrijk dat we de wedstrijd snel beslisten en rustig aan konden doen", aldus de spits.