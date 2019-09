Woede na Ajax - FC Groningen: "Een kutinterview, ik vind het schandalig"

Bij FC Groningen is men vol ongeloof na de wedstrijd van zaterdagavond tegen Ajax.

De ploeg van trainer Danny Buijs hield lang stand in de Johan Cruijff ArenA, maar nadat Django Warmerdam vanwege tijdrekken met rood van het veld was gestuurd, liep men alsnog tegen een 2-0 nederlaag aan.

"Belachelijk, ik kan er alleen maar om lachen", reageert aanvoerder Mike te Wierik direct na het laatste fluitsignaal voor de camera van FOX Sports op de beslissing van scheidsrechter Björn Kuipers om Warmerdam zijn tweede gele kaart te geven vanwege tijdrekken. De verdediger benadrukt dat hij op zijn tong moet bijten uit vrees voor een eventuele schorsing. "Je moet uitkijken met wat je zegt, want anders kun je volgende week niet voetballen, dus laat ik er maar niet al te veel van zeggen. Ik moest er om lachen, ja. Laat maar gaan."

Na het wegsturen van Warmerdam sloeg razendsnel toe via Lisandro Martínez. Klaas-Jan Huntelaar bepaalde daarna de eindstand. "Je weet dat je vandaag een beetje geluk moet hebben. We hebben lang stand gehouden, maar in de 77ste minuut viel de bal toch binnen", zegt Te Wierik over het doelpunt van Martínez.

Op de vraag van presentator Hans Kraay junior of Kuipers ook een tweede gele kaart had getrokken voor een Ajacied vanwege tijdrekken, antwoordt Te Wierik als volgt: "Wat denk jij? Nogmaals: je moet uitkijken met wat je zegt. Ik wil er niet al te veel over zeggen, maar ik ben het er in elk geval niet mee eens."

"Sorry, ik kan er niet te veel over zeggen. Het wordt een kutinterview, sorry, maar ik vind het schandalig" besluit hij op niet mis te verstane wijze.