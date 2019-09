Woede in Eindhoven om 'watjes-cultuur': "Dit is parasiteren op loyaliteit"

De KNVB gooide afgelopen woensdag het speelschema overhoop en daar zijn de fans van PSV niet blij mee.

De voetbalbond besloot in totaal 34 wedstrijden te verplaatsen om , , en een goede voorbereiding en meer rust te gunnen in verband met de duels in Europees verband.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat supporters van PSV woest zijn om het gesol met tijden. Na de doorvoeringen van de KNVB bleek dat met name het wedstrijdschema van PSV flink is aangepast. Vijf duels van PSV hebben zelfs een andere datum gekregen.

"We slaan volledig door", stelt Tilburger en PSV-fan Geert Coret in gesprek met de krant. "Er is een selectie van 22 man. Alsof je dan niet twee of drie potjes kunt spelen." Coret wijst naar competities in het buitenland. "Daar doen ze niet aan deze 'watjes-cultuur'."

Kees Verstraten uit Maasgouw stelt dat ook uitzendgemachtigde FOX Sports schuldig is aan het veranderde schema. "Vooral de wedstrijd op zondagavond om 20.00 uur in Emmen is een ramp. Dat betekent om een uur of twee in de nacht thuiskomen. Dat zijn tijden die alleen FOX goed uitkomen."

Harrie Timmermans, voorzitter van de Supportersvereniging PSV, wijst ook naar de wil van de tv-zender. "Het wordt nu onder het mom van rust voor de spelers verpakt", constateert hij.

"Dat klinkt sympathiek, maar overtuigt ons niet. Maar in een boycot of stakingen geloof ik niet. We kunnen niet meer dan voor de zoveelste keer ons ongenoegen uiten. Dit is parasiteren op de loyaliteit van supporters. Want inderdaad: die komen toch wel, al is het maandagochtend."

Bij PSV zijn er tot op heden circa 'slechts' twintig kaarten per verschoven thuiswedstrijd teruggekomen. Ook voor het thuisduel verwacht de club alle beschikbare kaarten snel kwijt te zijn.

Supporter Anja Dekkers uit Helmond is er nu wel klaar mee. "We hebben al jaren een seizoenkaart, maar dit wordt het laatste jaar. We plannen alles om de competitie heen, maar bij PSV houden ze daar geen rekening mee."