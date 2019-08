Woede bij 'rood' Antwerp: "Wat er gebeurde noem ik zelfs niet een fout"

AZ plaatste zich donderdagavond ten koste van Royal Antwerp voor de groepsfase van de Europa League.

De Alkmaarders waren na verlenging met 1-4 te sterk voor de Belgische club, die op dat moment al met negen man stond door rode kaarten voor Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé. Na afloop van het treffen in het Koning Boudewijn Stadion wordt vooral de hand in eigen boezem gestoken.

"Of het door de emoties kwam? We moeten het misschien meer over stupidité hebben. Als prof hoor je de regels te kennen. Al begreep ik wel niks van zijn eerste gele kaart, van die voor Dieu evenmin. De scheidsrechter floot maar in één richting, vandaar ook de frustratie bij de fans. De negen spelers op het veld hebben nog alles gegeven, maar het mocht niet zijn. Dit is heel moeilijk te verkroppen", zegt Antwerp-trainer László Bölöni in gesprek met Het Nieuwsblad . Tegenover Sporza gaf hij te kennen dat het lastig wordt om de uitschakeling een plaats te geven.

"Want zelfs met negen hielden we stand tot de laatste seconden. We hadden een grote stap kunnen zetten op de Europese scène. We verdienden het en ons publiek verdiende het. Of het moeilijk wordt om hier snel van te herstellen? De Dalai Lama heeft gezegd: 'Vallen is te begrijpen, maar niet rechtstaan is een grote fout'", besluit de trainer van Antwerp op filosofische wijze. Ook door de spelers wordt de schuld vooral bij zichzelf gezocht.

"'Kom eraf', schreeuwde ik nog, maar Didier liep de andere kant op. Het is oerdom, ik heb er geen andere woorden voor", zegt Alexis De Sart. De middenvelder krijgt bijval van ploeggenoot Lior Refaelov. "Wat er gebeurde noem ik zelfs niet een fout. Het is gewoon dom. Van Mbokani verwacht ik dat hij zich veel beter gedraagt met al zijn ervaring. Ik kan me zelfs niet herinneren wanneer hij voor het laatst een tackle deed de laatste maanden. En dan opeens dat. Het was geen verantwoordelijk gedrag."

"Voor Lamkel Zé is het niet de eerste keer dat hij dit soort fouten maakt. Hij is een fantastische speler, maar sorry, dit was heel dom. Dit moeten we onszelf verwijten. Ik verwijt de ref niets. Ik verwijt het andere team niets. Dit was gewoon dom. We zullen mentaal oplapwerk hebben. Hopelijk raken we klaar voor de competitie", aldus Rafaelov.

Door doelpunten van Ferdy Druijf, Teun Koopmeiners en Albert Gudmundsson liep in de verlenging uit tot een 1-4 overwinning, nadat Calvin Stengs vlak voor tijd de gelijkmaker had verzorgd.