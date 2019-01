Woede bij Real Madrid na nieuwe deceptie: "De VAR verliest zijn nut zo"

De sportieve crisis bij Real Madrid bereikte zondag een nieuw dieptepunt in de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Vooral de VAR moest het ontgelden.

De Koninklijke speelde een zwakke wedstrijd tegen de nummer vijftien van LaLiga en ging door doelpunten van Willian José en Rubén Pardo uiteindelijk met 0-2 onderuit. Real Madrid eindigde het duel bovendien met tien man, doordat Lucas Vázquez een halfuur voor tijd zijn tweede gele kaart van de avond ontving. In het Madrileense kamp is de boosheid na afloop groot over de rol die de videoscheidsrechter (VAR) vertolkte.

De openingstreffer van Willian José kwam al na drie minuten tot stand doordat een overtreding van Casemiro op Mikel Merino door de arbitrage was bestraft met een strafschop. Vervolgens claimde Real Madrid in de slotfase van de eerste helft tevergeefs een strafschop na een duw van Asier Illarramendi jegens Sergio Ramos en na rust gebeurde hetzelfde, toen Vinícius Júnior in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Real Sociedad-doelman Gerónimo Rulli. "Ik begrijp nog steeds niet waarom Vinícius geen strafschop kreeg. Je denkt dat VAR er voor zulke momenten is. De VAR is er om te oordelen over momenten die onzeker zijn. Als dat dan niet gebeurt, verliest de VAR zijn nut", wordt trainer Santiago Solari na afloop geciteerd door Marca .



Het betekende voor Solari en zijn manschappen het tweede puntverlies deze week: afgelopen donderdag kwam men op bezoek bij Villarreal niet verder dan een gelijkspel (2-2). Daardoor blijft Real Madrid voorlopig op een vijfde plaats steken in LaLiga; koploper Barcelona kan zondagavond bij een zege op Getafe een gat van liefst tien punten slaan met de aartsrivaal. "We zijn vandaag gestraft voor de fouten die we vroeg in de wedstrijd hebben gemaakt", vervolgt Solari. "We werken altijd enorm hard. Van onderschatting was absoluut geen sprake. We moeten karakter getoond, zo heb ik vandaag gezien."



De oefenmeester was wel tevreden over het spel van Vinícius Júnior. De achttienjarige Braziliaan kon door de afwezigheid van de geblesseerde Gareth Bale voorin rekenen op een basisplaats en beschaamde het vertrouwen van Solari niet. "Spelers groeien met de tijd. Hij is pas achttien, maar de club beleeft al plezier aan hem sinds de dag dat hij arriveerde. Zijn ontwikkeling gaat veel sneller dan verwacht."