Woede bij Real Madrid: "Dit is een kutseizoen voor ons"

Real Madrid zag in zes dagen tijd de kans op twee, en waarschijnlijk drie, prijzen vervliegen. Verslagenheid en woede overheerst nu bij de selectie.

Het team van Santiago Solari strandde vorige week woensdag tegen Barcelona in de halve finales van de Copa del Rey, verloor afgelopen zaterdag in competitieverband wederom van de Catalanen en dinsdagavond werd de Koninklijke ook nog eens in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld. Ajax zegevierde met 1-4, na een 1-2 nederlaag in het heenduel. De strijd om de landstitel is eigenlijk ook al voorbij voor Real.

Het team van Solari heeft een achterstand van twaalf punten op Barcelona en dus lijkt de tweede plaats in LaLiga het hoogst haalbare. "Sorry dat ik het zo uitspreek, maar dit is werkelijk een kutseizoen voor ons", zei een zichtbaar geëmotioneerde Daniel Carvajal na afloop van het duel in het Santiago Bernabéu. "Of dit de slechtste avond van mijn leven was? Ja, zo kun je het wel samenvatten. Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik heb er ook geen verklaring voor. In nog geen week tijd hebben we alles verloren. Voor vanavond zijn er geen excuses mogelijk. Ajax was beter en ze verdienden om door te gaan."



Carvajal weet niet of de spelers niet met de druk konden omgaan, na twee opeenvolgende nederlagen tegen Barcelona (0-3 en 0-1) nota bene in eigen huis. "Het is nooit makkelijk om te herstellen van twee thuisnederlagen tegen Barcelona, maar we wilden vanavond alleen maar winnen. Maar twee fouten van ons leidden de eerste twee treffers in en de 0-3 was dodelijk." Carvajal denkt niet dat het einde van een tijdperk is aangebroken. "We hebben een jonge selectie waarin nog veel progressie zit. We zullen ons best blijven doen in LaLiga, we zijn professionals, maar het moge duidelijk zijn dat het seizoen voorbij is. Maar we gaan ons niet verbergen en we moeten ervoor uit komen dat dit een kutseizoen is."



Ook Nacho Fernández oogde teleurgesteld. "Zonder meer een van de meest teleurstellende avonden van de voorbije jaren", erkende de verdediger. "We hebben driemaal de Champions League gewonnen. We zijn het niet gewend om in de achtste finales te strandden. Dit is in alle opzichten een zwaar seizoen, maar we moeten opkrabbelen en de clubkleuren verdedigen. Hoe de sfeer in de kleedkamer was? Een gevoel van onmacht. We lijden en werken hard om dit te voorkomen, maar het heeft niet zo mogen zijn. We zijn personen én degenen die hier het meeste onder lijden. Dit is een zware klap."



Toni Kroos vindt het niet meer dan normaal dat er soms sprake is van 'een minder jaar'. "De prestaties in de voorbije jaren waren ook niet normaal. We hebben dit seizoen goede wedstrijden gespeeld, maar we hebben niet constant gepresteerd", benadrukte de Duitser. "Het is geen leuke avond, we liggen overal uit. Dit is onze favoriete competitie. Ajax was vandaag beter en dat waren ze ook in het heenduel. We moeten accepteren dat ze door zijn naar de kwartfinales, ook al is dat een hard gelag."Lucas Vázquez stond ook met zijn mond vol tanden. "Dit valt niet uit te leggen. Ajax speelde een geweldige wedstrijd en daar moeten we eerlijk voor uit komen", benadrukte de aanvaller. "Ons verval? Ook dat is moeilijk uit te leggen. We zaten een paar weken geleden in een goede fase en daarna veranderde de dynamiek, in negatief opzicht. Of ik de uitspraken van Carvajal heb gehoord? Ja. Dat zijn zijn gevoelens, omdat we Real Madrid zijn. We zijn altijd verplicht om te winnen en daarom doet dit veel pijn."