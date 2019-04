Woede bij ADO Den Haag: "Er hadden gewonden of doden kunnen vallen"

ADO Den Haag is erg bezorgd om het feit dat er dinsdagochtend een handgranaat werd gevonden bij het supportershome van de club.

Een medewerker van de club trof het explosief aan naast de ingang van het zogenoemde MFC en de omgeving van het Cars Jeans Stadion moest worden afgezet. Algemeen Directeur Mattijs Manders laat via de clubwebsite weten dat hij erg geschrokken is en hoopt dat de dader snel gepakt zal worden.



Bij ADO zat de schrik er dinsdagochtend goed in. "In eerste instantie schrok ik vooral van het incident, maar de schrik heeft inmiddels plaatsgemaakt voor boosheid en onbegrip", vertelt Manders. "Het is natuurlijk onacceptabel en weerzinwekkend dat een onverlaat tot een dergelijke daad komt. Als je beseft wat hier had kunnen gebeuren, dan krijg je koude rillingen. Dat gaat ieder besef te boven en elke norm te buiten. Er hadden hier gewonden, of nee erger, doden kunnen vallen."



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft de granaat onschadelijk gemaakt en de politie is direct met een onderzoek gestart. "Dat onderzoek kan mij niet snel genoeg gaan. Dit heeft helemaal niks met voetbal te maken. Ik hoop dat de politie de daders snel te pakken heeft. Ik wil langs deze weg alleen maar mijn afkeer en verontwaardiging uitspreken. Ik keur alle vormen van geweld af en ben van mening dat er nu weer een grens is overschreden. Dit kan echt niet."



Manders wil via de officiële kanalen van de Hagenaars niet ingaan op een mogelijke dader, maar in de media wordt er wel druk gespeculeerd. Omdat er bij het explosief drie Andreaskruisen (symbool van Amsterdam) werden aangetroffen, wordt er naar gewezen. De Amsterdammers hebben laten weten dat de club indien nodig mee zal werken aan het onderzoek. "Dit is een levensgevaarlijke situatie die we uiteraard afkeuren", laat een woordvoerder van Ajax weten aan Hart van Nederland . "Mocht de politie ons nodig hebben bij het onderzoek naar de dader of daders, dan werken wij daar natuurlijk aan mee."