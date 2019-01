Wöber verlaat trainingskamp van Ajax om transfer af te ronden

De wegen van Maximilian Wöber en Ajax lijken een dezer dagen te scheiden.

De verdediger heeft afscheid genomen van spelers en technische staf van Ajax en heeft het trainingskamp in Florida verlaten, zo melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad . Hij is teruggevlogen naar Europa om zijn transfer naar Sevilla af te ronden.

In de voorbije dagen werd al duidelijk dat Ajax en Sevilla in gesprek waren over een eventuele transfer van Wöber naar het Ramón Sánchez Pizjuan. De clubs kwamen donderdag naar verluidt tot een vergelijk over een transfersom van twaalf miljoen euro, waarna de Oostenrijks international afscheid nam van iedereen in Orlando en op het vliegtuig stapte. Wöber en Sevilla moeten nog een akkoord over de persoonlijke voorwaarden wat betreft een overeenkomst tot medio 2023 bereiken.



Revien Kanhai, zaakwaarnemer van Wöber, bevestigde afgelopen week de interesse van Sevilla. "Het is geen makkelijke keuze, want hij wil graag wekelijks aan spelen toekomen en een goed perspectief hebben”, werd de belangenbehartiger door Voetbal International geciteerd. “Daarom bekijken we wat momenteel het beste voor zijn carrière is." Door de komst van Lisandro Magallán van Boca Juniors heeft Wöber nog minder zicht op speeltijd bij Ajax. In de eerste seizoenshelft was hij voor trainer Erik ten Hag de vaste vervanger van Matthijs de Ligt of Daley Blind in het centrum van de defensie.



Ten Hag voor de linksbackpositie Nicolás Tagliafico, Blind en Daley Sinkgraven tot zijn beschikking, waardoor Wöber uiteindelijk welwillend stond tegenover een eventuele transfer naar Zuid-Spanje. De bijna 21-jarige Oostenrijker, die in de zomer van 2017 voor 7,5 miljoen euro werd weggeplukt bij Rapid Wien, kwam tot op heden tot 39 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, met 1 doelpunt en 2 assists als resultaat. De stopper ligt momenteel nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.