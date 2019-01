Wöber verklaart vertrek: "Bij Sevilla goede kans om te spelen"

Maximilian Wöber gaat Ajax verlaten voor Sevilla, waar hij meer speeltijd denkt te krijgen.

Op het clubkanaal van Ajax gaat de mandekker in op zijn vertrek uit Amsterdam. "Het was een heel moeilijke beslissing voor mij", aldus Wöber, voor wie een vierjarig contract klaarligt in Sevilla. Ajax maakte vrijdagavond melding van een akkoord over een transfersom van 10,5 miljoen euro. Door middel van bonussen kan het bedrag oplopen tot elf miljoen euro.



Wöber zette alle plus- en minpunten over een transfer naar Sevilla op een rij. "Het lijstje met de meest overtuigende punten is wat je moet doen en dat heb ik ook gedaan", aldus de verdediger tegenover Ajax TV . In aanloop naar zijn transfer sprak hij veel met zijn nieuwe club. "Maar ook met de trainer hier. Toen werd duidelijk dat het voor mijn perspectief beter is om verder te gaan. Ik ben er deels verdrietig over, maar ik ben ook blij met deze stap."



De twintigjarige verdediger verwacht veel aan spelen toe te komen bij de huidige nummer drie van LaLiga. "Sevilla heeft aangegeven dat zij met drie verdedigers willen gaan spelen en ik ben de enige linksbenige. Ik heb een goede kans dat ik - ik moet er natuurlijk wel alles voor doen - ga spelen. Hier (bij Ajax, red.) werd gezegd dat het er voor mij niet goed uitziet. Daarom heb ik meer perspectief bij Sevilla en wil ik daarheen."



Wöber geeft aan dat hij blij is dat hij in de zomer van 2017 de overstap van Rapid Wien naar Ajax heeft gemaakt. Terugkijkend op zijn tijd in Amsterdam houdt hij vooral een goed gevoel over aan de Europese wedstrijden en de lange avonden die daarop volgden. "Het stond al in de media, haha. We waren uit geweest na Bayern München en hadden veel lol. Maar ook in Lissabon en in Athene. Dat zijn ook belangrijke dingen om te doen als team. Het gaat er dan niet om dat je dan erg dronken wordt, maar om het plezier dat je met elkaar hebt. Om het met elkaar te vieren. Dat zijn momenten die ik nooit meer ga vergeten."