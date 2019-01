Wöber: "Sevilla is nog altijd een grotere club dan Ajax"

Maximilian Wöber kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in LaLiga en hoopt zo snel mogelijk aan spelen toe te komen bij zijn nieuwe club Sevilla.

Ajax maakte afgelopen week al bekend dat de Oostenrijker onderweg was naar Sevilla, maar door wat 'bureaucratische issues' werd de verdediger donderdag pas officieel gepresenteerd door zijn nieuwe werkgever. Hij wordt eerst een halfjaar wordt gehuurd en daarna definitief overgenomen door de Spaanse topclub.

"Ik ben erg blij dat ik hier ben en ik ben gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan. Sevilla is nog altijd een grotere club dan Ajax en het is een uitdaging om in de beste competitie van de wereld te spelen. Ik ga proberen om een basisplaats te veroveren en zal mijn best doen om het team te helpen", tekende Marca op uit de mond van de centrale verdediger.



Wöber zat woensdagavond tijdens het met 0-1 verloren Copa del Rey-duel met Athletic Club al op de tribunes van het Ramón Sánchez Pizjuán: "We verloren, maar we zijn wel door (de heenwedstrijd werd met 3-1 gewonnen, red.). Sevilla staat er in LaLiga erg goed voor, er wordt goed gespeeld en ik weet zeker dat ik bij een topclub zit. Ik heb genoten op de training, dit is een team met veel kwaliteit."



De twintigjarige stopper is niet de eerste speler die Ajax inruilt voor Sevilla, aangezien Julien Escudé hem in het verleden al voorging. De Fransman leidde Wöber rond bij los Rojiblancos : "Hij vertelde mij dat dit de juiste stap voor mij is en dat ik in een fantastische stad en bij een fantastische club terecht gekomen ben. Hij vertelde ook dat ik hard moet werken, dat ik beter moet worden en dat het heel belangrijk is om Spaans te leren. Ik moet elke wedstrijd alles geven."