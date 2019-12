Wöber over vertrek bij Ajax: "Dat vond ik maar vreemd"

Maximilian Wöber kan zich dinsdagavond met Red Bull Salzburg kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League.

De oud-Ajacied is afgelopen zomer in Oostenrijk neergestreken na een teleurstellend avontuur bij . In gesprek met DAZN en Goal blikt de centrumverdediger terug op een veelbewogen jaar waarin hij ook nog even in de Johan Cruijff ArenA actief was.

De nu 21-jarige Oostenrijker werd in de zomer van 2017 door gekocht van Rapid Wien. Hij werd gezien als groot talent voor de toekomst en maakte geregeld indruk met goede optredens, maar tot een vaste basiskracht ontwikkelde hij zichzelf tot zijn eigen verbazing niet in Amsterdam.

Na anderhalf jaar en 39 wedstrijden liet Wöber zich met verplichte optie tot koop verhuren aan Sevilla. Bij Ajax kreeg hij op dat moment te maken met Lisandro Magallan, die als extra optie voor de verdediging werd gekocht.

“De coach (Erik ten Hag, red.) maakte duidelijk dat hij niet was gehaald om op de bank te zitten”, aldus Wöber, die nog een andere reden had voor zijn vertrek.

“Het zat me ook niet lekker dat ik in de steeds mocht starten, terwijl ik in de competitie dan weer op de bank zat. Dat vond ik maar vreemd”, aldus Wöber.

Toch kijkt hij wel met een positief gevoel terug op zijn verblijf in Amsterdam. “Ik had een toffe tijd daar, maakte veel vrienden. Ik kijk er naar uit hen weer eens op te zoeken en van de stad te genieten.”

Zijn laatste dagen als speler van Ajax beschrijft hij echter als chaotisch. “Ik was trots dat ik een aanbieding kreeg van Sevilla, maar moest het contract uiteindelijk twee keer tekenen."

"Door een meningsverschil tussen Sevilla en Ajax verbleef ik vier dagen in een hotel omdat niemand mocht weten dat ik daar was. De transfer leek zelfs nog even af te ketsen”, memoreert Wöber.

“Er waren al foto’s gemaakt van mijn handtekening en ik wilde de stad in om het te vieren met een etentje. Toen belde de club dat ik de dag erna niet kon komen trainen en zo ging het nog een paar dagen."

Ik had al afscheid genomen van mijn collega’s in Amsterdam en mijn appartement opgezegd. Dan schrik je wel als iemand zegt dat het misschien niet doorgaat. Het is een gek gevoel dat je volledig afhankelijk bent van twee clubs.”

Bij Sevilla kwam hij uiteindelijk ondanks een voortvarende start maar tot zeven optredens in LaLiga en één duel in de . “In de zomer kreeg ik vervolgens te horen dat er voor mij geen uitzicht was op meer."

"Er was wat interesse vanuit Duitsland, maar niets werd echt concreet. Salzburg was wel de hele tijd met me bezig en zij vertelden dat ze alles zouden doen om me te halen.”

De Oostenrijkse stuntploeg van de Champions League haalde hem uiteindelijk voor 10,5 miljoen euro binnen; hetzelfde bedrag als wat Sevilla aan Ajax had betaald.

Lees beneden verder

“Hoe langer ik erover dacht, hoe meer sympathie ik voor deze topclub kreeg", aldus Wöber. "Het hele plaatje van mooi voetbal en een terugkeer naar Oostenrijk met vrienden en familie paste perfect.”

Als Red Bull Salzburg dinsdagavond in eigen huis wint van titelhouder , verzekert de ploeg van Wöber & Co zich voor het eerst in de clubhistorie van overwintering in de Champions League.

“Met een beetje geluk, een goede tactiek en honderd procent inzet is alles mogelijk”, zegt de oud-Ajacied daarover. “Als we een heel goed strijdplan hebben, kunnen we Liverpool verrassen."