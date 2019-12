Wöber gelooft in stunt tegen Liverpool: “We kunnen ons meten met de beste teams”

Oud-Ajacied Maximilian Wöber staat dinsdagavond met zijn club Red Bull Salzburg tegenover Liverpool in het laatste groepsduel van de Champions League.

Als de Oostenrijkers in eigen huis winnen van de titelhouder, verzekeren ze zich van overwintering in het miljardenbal. Wöber weet hoe zwaar die taak is, maar gelooft in zijn team. In gesprek met DAZN en Goal blikt hij vooruit op de ontmoeting met Mohamed Salah & Co.

“We willen de wedstrijd dolgraag winnen. Met onze inhaalrace in de poule en de wedstrijden tegen hebben we laten zien dat we ons kunnen meten met de beste teams in Europa. Als we consistenter worden in ons spel, kunnen we hen ook verslaan.”

“Met een beetje geluk, een goede tactiek en honderd procent inzet is alles mogelijk”, meent Wöber, die veelal te maken zal krijgen met Roberto Firmino en de inlopende vleugelspelers Salah en Sadio Mané.

Dat vooruitzicht is vanzelfsprekend al uitgebreid besproken op de trainingen. “Je kunt ze geen ruimte geven. Als Salah en Mané eenmaal op stoom zijn, wordt het ongelooflijk moeilijk hen af te stoppen”, weet de Oostenrijks international.

“We moeten er kort op zitten en hen al vroeg terugdrukken zodat ze geen individuele acties kunnen opzetten. Als we een heel goed strijdplan hebben, kunnen we verrassen."

Veel zal daarbij afhangen van tienersensatie Erling Braut Haaland. De Noorse spits scoorde tot nu toe in alle vijf de -duels van Salzburg en kan de eerste speler worden die in zijn eerste CL-seizoen in alle groepswedstrijden weet te scoren. Wöber is dan ook vol lof over zijn jonge ploeggenoot.

“Hij is een echte professional. Als de rest zit te kaarten op weg naar een uitwedstrijd, zie je hem altijd wel een of ander wetenschappelijk artikel lezen over het verbeteren van je slaappatroon of voeding. Hij is altijd bezig met de kleinste details.”

Red Bull Salzburg en Liverpool trappen dinsdagavond om 18.55 uur af in het Wals Siezenheim Stadium. De eerste groepswedstrijd tussen beide ploegen eindigde in 4-3 voor de Engelse topclub. De Oostenrijkers vochten zich toen knap terug van een 3-0 achterstand, maar Salah zorgde toch nog voor de winst voor Liverpool.

In Groep E nemen verder ook Napoli en Genk het tegen elkaar op in Italië. De Belgen spelen enkel nog voor de eer terwijl Napoli nog volop in de race is voor kwalificatie. Bij een zege zijn zij daar zeker van, terwijl men bij een puntendeling of nederlaag afhankelijk is van de gelijktijdig afgewerkte wedstrijd tussen Salzburg en Liverpool.

