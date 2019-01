Wöber en Müller twee duels geschorst; Ajax krijgt 20.000 euro boete

Thomas Müller en Maximilian Wöber zijn door de UEFA voor twee wedstrijden geschorst.

Het tweetal kreeg rode kaarten in de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Bayern München afgelopen december (3-3). Daarnaast legt de UEFA Ajax een boete op van twintigduizend euro voor het gooien van projectielen op het veld. Bayern krijgt een boete van achtduizend euro opgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk.

Wöber kreeg een rode kaart vanwege een harde overtreding op Leon Goretzka, terwijl Müller van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Clément Turpin vanwege een charge op Nicolás Tagliafico. Door de schorsingen mogen beide spelers de komende twee Europese duels niet in actie komen. Wöber, die in verband wordt gebracht met een transfer naar Sevilla, mist zodoende het tweeluik met Real Madrid als hij bij Ajax blijft.



Müller moet de wedstrijden tegen Liverpool aan zich voorbij laten gaan. De 29-jarige aanvallende middenvelder annex aanvaller erkende na afloop van het duel dat hij fout zat en zocht de kleedkamer van Ajax op om zijn excuses aan te bieden. "Het was natuurlijk niet bewust", aldus de Duits international. Tagliafico zei na afloop dat dergelijke incidenten nou eenmaal plaatsvinden op het voetbalveld en accepteerde de excuses.