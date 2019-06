WK Vrouwen achtste finales: Welke landen treffen elkaar?

De achtste finales van het toernooi naderen snel, maar welke teams kunnen bijvoorbeeld Nederland en de VS treffen?

De groepsfase van het WK Vrouwen nadert zijn einde. Favorieten Frankrijk en de Verenigde Staten, net als Nederland, hebben zich met gemak gekwalificeerd voor de knock-outfase.

De achtste finales van het toernooi zullen binnenkort beginnen, waardoor de meest interessante wedstrijden nog moeten komen.

Goal heeft op een rij gezet welke teams elkaar mogelijk kunnen treffen in de achtste finales.

Welke teams hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het WK Vrouwen?

De nummers één en twee van elke van de zes groepen, plus de vier beste geplaatste nummers drie, plaatsen zich voor de knock-outfase.

De groepsfase wordt afgesloten op 20 juni. Op dat moment is het helemaal duidelijk hoe het schema voor de achtste finales eruit ziet en welke landen nog meestrijden om de eindwinst.

Groep Winnaar Nummer twee Nummer drie Kwalificeerd (Positie nog onduidelijk) A Frankrijk Noorwegen B Duitsland Spanje China C Italië D Engeland, Japan E Canada, Nederland F Zweden, Verenigde Staten

*bijgewerkt op 17 juni 2019.

Stand van zaken Groep A

Frankrijk heeft zich verzekerd van kwalificatie voor de achtste finales nadat zij de drie groepswedstrijden wist te winnen en eindigde als eerste in Groep A. De ploeg treft nu de nummer drie van Groep C, D of E. Dit betekent dat Les Bleues het op kunnen nemen tegen Brazilië/Jamaica/Australië uit Groep C, Japan/Argentinië/Schotland uit Groep D of Kameroen/Nieuw-Zeeland uit Groep E.

Het toernooi wordt steeds interessanter voor Frankrijk, want mogelijk treffen ze in de kwartfinale de Verenigde Staten. Mocht de ploeg van Jill Ellis als eerste eindigen in Groep F en hun achtste finale winnen dan wacht een wedstrijd met Les Bleues.

Nummer twee Noorwegen, dat zes punten pakte, zal de nummer twee van Groep C treffen. Dat betekent dat ze het op zullen nemen tegen Italië/Brazilië/Australië.

Als Nigeria op de derde plaats eindigt en een van de beste nummer drie is, zullen ze waarschijnlijk de winnaar van Groep B, Duitsland, ontmoeten.

Stand van zaken Groep B

Duitsland eindigde hun groep gemakkelijk als eerste, met drie opeenvolgende overwinningen tegen China, Spanje en Zuid-Afrika. Het land zal nu de nummer drie van Groep A, C of D treffen. Dit betekent dat ze het op kunnen nemen tegen Nigeria, of Brazilië/Australië/Jamaica of Japan/Argentinië/Schotland.

Nummer twee Spanje eindigde op doelsaldo boven nummer drie China en zal de winnaar van Groep F ontmoeten in de achtste finales, wat de VS of Zweden zou kunnen zijn.

China, dat zich verzekerde van een plek bij de vier beste nummers drie dankzij hun gelijkspel tegen China, zal het waarschijnlijk opnemen tegen de winnaar van Groep C, Italië/Brazilië/Australië.

Stand van zaken Groep C

De meeste beslissingen in Groep C, met Italië, Brazilië, Australie en Jamaica, moeten nog vallen. Alleen Italië heeft zich al verzekerd van een plek bij de knock-outfase voordat de laatste groepswedstrijd is gespeeld. Jamaica, dat laatste staat in de groep met nul punten, zou als nummer drie nog verder kunnen gaan (hoewel het onwaarschijnlijk is). Zij spelen hun laatste wedstrijd tegen nummer drie Australië.

Mocht Italië als eerste eindigen in de groep, dan zullen ze de nummer drie van Groep A of B, ofwel Nigeria of China, treffen, afhankelijk van de eindstanden.

De nummer twee van Groep C zal Noorwegen treffen in de achtste finale, terwijl de nummer drie, als het bij de beste vier hoort, waarschijnlijk zal spelen tegen Frankrijk.

Stand van zaken Groep D

Engeland en Japan hebben zich gekwalificeerd in Groep D. Tijdens de laatste zullen ze in een onderlinge wedstrijd strijden wil als eerste gaat eindigen.

De winnaar van Groep D zal stuiten op de nummer drie van Groep B, E of F, wat China/Kameroen, Nieuw-Zeeland/Chili of Thailand zal zijn.

De nummer twee, wat Engeland, Japan of Argentinië kan zijn, wacht een confrontatie met de winnaar van Groep E, wat Nederland of Canada zal zijn.

De nummer drie van groep D, wat Japan, Argentinië of Schotland zou kunnen zijn, zou het in de achtste finale op kunnen nemen tegen Frankrijk.

Stand van zaken Groep E

Canada en Nederland hebben zich in Groep E al gekwalificeerd voor de knock-outfase, maar tijdens de laatste groepswedstrijd zullen ze op 20 juni strijden wie als eerste gaat eindigen.

De winnaar van Groep E, Canada of Nederland, wacht een wedstrijd met de nummer twee van Groep D, Japan of Engeland.

De nummer twee van Groep E neemt het op tegen de nummer twee van Groep F, wat de VS of Zweden zal zijn.

De nummer drie van Groep E, Kameroen of Nieuw-Zeeland, wacht mogelijk een ontmoeting met de winnaar van D, wat Engeland of Japan zal kunnen zijn, of de winnaar van Groep A Frankrijk.

Stand van zaken Groep F

De Verenigde Staten hebben een doelsaldo van 16-0 na hun eerste twee groepswedstrijden, waarbij er gewonnen werd van zowel Thailand als Chili, maar ze moeten nog gelijkspelen of winnen tegen Zweden als ze eerste willen worden in hun groep.

De winnaar van Groep F, de VS of Zweden, zal in de volgende ronde Spanje treffen, waar in de kwartfinale mogelijk Frankrijk wacht, als ze beiden hun achtste finale weten te winnen.

De nummer twee van Groep F zal de nummer twee van Groep E ontmoeten, Nederland of Canada.

De nummer drie van Groep F, Chili of Thailand, wacht mogelijk een ontmoeting met de winnaar van Groep D, wat naar verwachting Engeland of Argentinië zal zijn.