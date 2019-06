WK voor Vrouwen: Wanneer spelen de Oranje Leeuwinnen? Wedstrijden en alles wat je moet weten

De Oranje Leeuwinnen reizen als kampioen van Europa af naar het WK in Frankrijk. Goal volgt het toernooi op de voet en zo blijf jij ook op de hoogte.

De ploeg van Sarina Wiegman is ingedeeld in Groep E en zal daar spelen tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada. De nummers 1 en 2 van de poule gaan sowieso door en ook de vier beste nummers drie van alle zes de groepen weten zich verzekerd van een plekje in de achtste finales.

In onderstaand schema houdt Goal je op de hoogte van alle uitslagen in de Nederlandse poule en ook vind je er de mogelijke route naar de finale. Alle wedstrijden van Oranje worden uitgezonden op NPO 3.

Wedstrijdschema

De Nederlandse dames treden elke keer aan in de middagwedstrijd, hetgeen ongunstig uitkomt voor fans die de wedstrijd thuis willen kijken. De laatste ronde tegen Canada is wat dat betreft gunstiger ingedeeld.

Datum Wedstrijd Aftrap (NL) Speelstad 10 juni Canada - Kameroen 21.00 uur 11 juni Nieuw-Zeeland- NEDERLAND 15.00 uur Le Havre 15 juni NEDERLAND - Kameroen 15.00 uur Valenciennes 15 juni Canada - Nieuw-Zeeland 21.00 uur Grenoble 20 juni NEDERLAND - Canada 18.00 uur 20 juni Kameroen - Nieuw-Zeeland 18.00 uur Montpellier

Poulestand

Zoals aangegeven gaan de nummers 1 en 2 van de poule zeker door en maakt ook de nummer drie een redelijke kans om de volgende ronde te halen. Via deze link vind je alle poulestanden. Hier beperken we ons tot de Nederlandse poule.

Positie Land Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Doelsaldo 1 Canada 0 0 0 0 0 0 2 Kameroen 0 0 0 0 0 0 3 Nederland 0 0 0 0 0 0 4 Nieuw-Zeeland 0 0 0 0 0 0

Hoe ziet de knock-outfase eruit op het WK?

Het eventuele schema voor Nederland is lastig uit te stippelen, want dit is sterk afhankelijk van de plek in de poule. In ieder geval vinden de achtste finales plaats tussen 22 en 25 juni, de kwartfinales tussen 27 en 29 juni en de halve finales staan ingeroosterd op 2 en 3 juli.

Indien Nederland dan uitgeschakeld zou worden, spelen de Leeuwinnen op 6 juli om het brons en als Oranje de finale haalt, komen ze op zondag 7 juli in actie in Lyon. De eindstrijd vindt dus exact een maand na de start plaats en er wordt afgetrapt om 17.00 uur.

Hoe zit het met de vorm van de Oranje-dames?

Europees kampioen Nederland moest zich via play-offs plaatsen voor het WK nadat het via de reguliere kwalificatie niet was gelukt. In de herkansing kwam het wel goed dankzij een dubbele zege op Denemarken en een overwinning op Zwitserland (3-0 en 1-1). Sindsdien weten de Leeuwinnen dat ze zich in Rusland mogen bewijzen en in vriendschappelijke wedstrijden werd het nodige zelfvertrouwen getankt.

In april werden Mexico (2-0) en Chili (7-0) afgedroogd, terwijl Australië op 1 juni tijdens de uitzwaaiwedstrijd van Oranje ook op een 3-0 nederlaag werd getrakteerd. Namens Nederland speelden Shanice van der Sanden en Lieke Martens ondanks de finale van de en Vivianne Miedema werd uitgeroepen tot de beste speelster van de Engelse Premier League. Van hen wordt dus het nodige verwacht in Frankrijk.