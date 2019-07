WK voor Vrouwen 2023: Waar wordt het gehouden en hoeveel landen doen mee?

Een tiental landen probeert de organisatie van het volgende WK voor Vrouwen in handen te krijgen.

De speelden in 2019 als verliezend finalist een geweldig WK in Frankrijk en het enthousiasme voor de vrouwensport is niet alleen in Nederland sterk toegenomen; Overal ter wereld groeit de belangstelling, dus het volgende wereldkampioenschap kan ongetwijfeld ook op veel aandacht rekenen.

Dat toernooi wordt in 2023 gehouden en Goal brengt je nu alvast op de hoogte over de locatie, het aantal deelnemers en alles wat je vooraf moet weten over het evenement:

Waar wordt het WK voor Vrouwen 2023 gehouden?

Het gastland voor het WK 2023 is nog niet toegewezen. Naar verwachting kiest de FIFA de kandidaat in maart 2020. Momenteel zijn er negen bids van tien landen die het eindtoernooi willen organiseren.

Het gaat om Argentinië, Australië, Bolivia, Brazilië, Colombia, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en een duobid van Zuid-Korea/Noord-Korea, die het evenement samen op poten willen zetten.

Een groep van 37 FIFA-prominenten mag tijdens een stemming haar voorkeur kenbaar maken en de kans dat het in een ander continent gehouden gaat worden is groot, want nog nooit werd een land uit Afrika, Zuid-Amerika of Oceanië toegewezen.

Nederland is nu geen kandidaat, maar is zich al wel aan het voorbereiden om een gooi te doen naar de organisatie van het WK in 2027, zo heeft minister Minister Bruno Bruins (Sport) in juni 2019 bevestigd aan onder meer De Telegraaf.

Volgens een woordvoerder van het ministerie kan Nederland het alleen af, maar een samenwerking met buurlanden is niet uitgesloten. Dit wordt samen met de KNVB onderzocht voordat men te zijner tijd een officieel bid naar buiten brengt.

Hoeveel deelnemers aan WK voor Vrouwen 2023?

In de huidige opzet doen er 24 landenteams mee (waaronder het nationale elftal van het automatisch geplaatste gastland), maar het is niet uitgesloten dat er bij de volgende editie wordt afgeweken van de standaardprocedure.

In juli 2019 liet FIFA-president Gianni Infantino zich ontvallen dat hij het deelnemersveld van het WK voor Vrouwen graag wil uitbreiden van 24 naar 32 teams, wat mogelijk al in 2023 gerealiseerd gaat worden.

"We moeten zorgen dat het gat [tussen Europa en de andere continenten] niet groter wordt", betoogde de leider van de wereldvoetbalbond, die de ontwikkeling van de vrouwentak tot een belangrijke pijler van zijn bewindvoering heeft gemaakt.

"We willen de sport over de hele wereld verspreiden", aldus Infantino, die aangaf daar flink geld voor over te hebben. "We moeten veel meer geld investeren in gebieden waar het vrouwenvoetbal nog niet bestaat. Dat is nu belangrijker dan gebieden waar de sport al wel groot is."

Team USA kreeg onlangs als wereldkampioen 3,5 miljoen euro uitgereikt, uit een prijzenpot van in totaal zo'n 27,5 miljoen euro, hetgeen werd verdeeld over alle deelnemers van het kampioenschap.

Dat is in beide gevallen een verdubbeling ten opzichte van de verdiensten in 2015, maar het is nog altijd niet meer dan 7,5 procent van het totaal wat in 2018 op het WK voor mannen werd uitgereikt. Daar werd in totaal 360 miljoen euro verdeeld, met 35 miljoen euro voor winnaar Frankrijk.