WK-ster kan droomstap naar Ajax vergeten door verschrikkelijke blessure

Eugenio Pizzuto kan een stage bij Ajax voorlopig vergeten.

De zeventienjarige verdedigende middenvelder van Pachuca zou in maart naar Amsterdam gaan voor een proefperiode, maar heeft zaterdagnacht een verschrikkelijke enkelblessure opgelopen tijdens zijn debuut in de Liga MX. Pizzuto probeerde, zonder een tegenstander in de buurt, een bal te onderscheppen in het duel met Club León en ging daarbij door zijn enkel.

Pizzuto maakte in minuut 59 zijn entree als invaller, nadat hij woensdag al zijn debuut maakte in het profvoetbal in een wedstrijd tegen Mérida FC (1-1) in de Copa MX. Zes minuten na zijn invalbeurt sloeg het noodlot toe voor de jongeling, wiens enkel een kwartslag draaide. Het leverde nare beelden op en Pizzuto was zijn tranen niet de baas.

Pachuca heeft nog niets vermeld over de exacte ernst van de blessure, maar het lijkt ondenkbaar dat hij snel weer op het veld staat.

Het is een grote klap voor Pizzuto, die middenin zijn doorbraak zat. Het talent werd beloond voor zijn rappe ontwikkeling: hij was tijdens het WK Onder-17, in oktober en november 2019, een van de sterspelers van verliezend finalist Mexico. Hij won de bronzen bal en was daarmee de beste speler van Mexico; alleen Adil Aouchiche van Frankrijk (zilveren bal) en Gabriel Veron van Brazilië (gouden bal) kregen een hogere onderscheiding.

De opmars van Pizzuto ging niet onopgemerkt voorbij bij . Eind november meldde het Mexicaanse Medio Tiempo dat meerdere spelers van Pachuca, te weten Pizzuto, Israel Luna, Bruce El-Mesmari (allen 17) en Bryan González (16), op proef zouden mogen komen in Amsterdam. Ze worden in dat traject begeleid door Hans Westerhof, die jarenlang technisch directeur was bij de Mexicaanse club en een verleden heeft als hoofd opleidingen bij Ajax.

Eerder deze maand bevestigde Pachuca dat de proefperiodes zouden plaatsvinden in maart. "Ik ben er heel dankbaar voor dat ik deze onvergetelijke ervaring mag meemaken. Ajax is over de afgelopen decennia een van de beste clubs ter wereld", blikte Pizzuto onlangs vooruit op zijn proefperiode in gesprek met ESPN .

Vanuit Mexico komen massaal steunbetuigingen door voor Pizzuto. Zo steken zijn eigen club Pachuca, tegenstander Club León en het officiële Twitter-account van de Liga MX de jeugdinternational een hart onder de riem.