Witte rook nadert in Engeland over transfer van circa 89 miljoen euro

Er zit schot in de transfer van Harry Maguire naar Manchester United.

The Independent maakt zondagavond melding van vergevorderde onderhandelingen tussen the Red Devils en . Beide clubs zouden nagenoeg akkoord zijn over een transfersom van omgerekend 89 miljoen euro, waarvan 11 miljoen pond uit variabelen bestaat.



Zodoende nadert de lange transfersoap van Maguire het einde. Vorige week maakte de verdediger zijn vertrekwens intern kenbaar bij Leicester City, maar de geruchten over een overstap naar klinken al veel langer. De landskampioen van 2016 toonde zich bereid om mee te werken aan het vertrek van Maguire, mits Manchester United zou voldoen aan de financiële eisen.



Waarom ophef over Maguire's megatransfersom belachelijk is



Naar verluidt ziet de grootmacht in Maguire de ideale speler om samen met Victor Lindelöf het hart van de nieuwe verdediging te vormen. Aan de hand van Maguire kan Lindelöf zich beter ontwikkelen, zo hoopt Manchester United, en samen moeten ze vorm geven aan een verdediging die het fundament vormt van 'een ploeg die snel voetbalt en hoog druk zet.' De club troeft rivaal af met de komst van Maguire.



Omdat een deel van de transfersom uit variabelen bestaat, is het onduidelijk of de Engelsman zich binnenkort de duurste verdediger aller tijden mag noemen. Als de vaste transfersom minder dan 84,6 miljoen euro is, dan kost hij in eerste instantie minder dan Virgil van Dijk bij diens transfer van naar in januari 2018. De 26-jarige stopper speelt sinds 2017 voor Leicester City en heeft een contract tot medio 2023. In dienst van the Foxes kwam hij de afgelopen twee seizoenen tot 69 optredens in de Premier League.