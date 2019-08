Witsel sloeg aanbieding Real Madrid af: "Een transfer had voor mij geen zin"

De middenvelder speelde vorig seizoen voor het eerst in een van de vijf grootste Europese competities, maar had die stap al veel eerder kunnen maken.

Axel Witsel begon zijn loopbaan bij , voordat hij , Zenit Sint-Petersburg en het Chinese Tianjin Quanjian vertegenwoordigde, voordat hij vorig jaar zomer de overstap maakte naar . De carrière van de Belgische international had er heel anders uit kunnen zien, erkent hij in gesprek met Goal en DAZN , aangezien Witsel in 2012 naar kon.

"Ik had naar Real Madrid kunnen gaan toen José Mourinho daar zat. Maar toen legde Real Luka Modric vast, waardoor een transfer voor mij geen zin had. Kort voor het einde van de transferperiode belde Zenit. Ik had goede gesprekken met de verantwoordelijke mensen en stemde uiteindelijk in. Ik ben een open persoon en was niet bang voor Rusland."

Witsel was vier jaar actief in Rusland, voordat hij in januari 2017 de overstap maakte naar Tianjin. De 103-voudig international had echter ook kunnen kiezen voor . "Mijn contract bij Zenit liep af en ik wilde naar Turijn. Ik had de medische keuring al doorlopen en hoefde eigenlijk alleen het contract nog maar te tekenen."

"Ik wachtte de hele dag op kantoor en Zenit vertelde me daarna dat ik terug moest komen. Achteraf gezien was dat misschien een speling van het lot. Misschien wat het gewoon niet het juiste moment."

Witsel was anderhalf jaar actief in de Chinese Super League, toen hij vorig jaar zomer voor twintig miljoen euro terugkeerde naar Europa en aan de slag ging bij Borussia Dortmund. "Eerst benaderde Michael Zorc (sportief directeur Dortmund, red.) me en toen belde Lucien Favre (trainer, red.) me."

"Ik had ook andere aanbiedingen, misschien had ik naar Parijs of Manchester gekund, maar ik wilde niet wachten. En ik had het gevoel dat ik de eerste keus was voor Dortmund. Het is belangrijk om je goed te voelen als je naar een nieuwe club gaat."

"Dus na gesprekken met Zorc, Favre en Hans-Joachim Watzke (algemeen directeur, red.), besloot ik naar BVB te gaan. Dortmund is een topclub en wilde heel graag bij een Europese topclub aan de slag gaan. Misschien was het mijn laatste kans op 29-jarige leeftijd. Het was de juiste beslissing."