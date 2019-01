Witsel: "Dit kan een heel bijzonder jaar worden voor Dortmund"

Borussia Dortmund staat na zeventien speelrondes fier bovenaan in de Bundesliga, maar Axel Witsel waarschuwt zijn teamgenoten dat nog niets zeker is.

De Belgische middenvelder hamert in gesprek met Kicker op scherpte en vindt dat de ploeg geen moment mag verslappen om er een 'bijzonder jaar' van te maken in de Bundesliga. Dortmund heeft een voorsprong van zes punten op de regerend landskampioen Bayern München en Witsel heeft er alles voor open om te voorkomen dat der Rekordmeister voor de zevende keer op rij met de titel aan de haal gaat.

"Ik ben er zeker van dat dit een bijzonder jaar kan worden voor de fans, de club en voor ons spelers", begint de Belg zijn relaas. "Er hangt een bijzondere sfeer om de club en dat heb je nodig. We willen iets groots neerzetten. We moeten de tweede seizoenshelft exact zo benaderen als de eerst en dat wedstrijd voor wedstrijd blijven herhalen. Anders bereiken we niets", waarschuwt hij.

Bayern-trainer Niko Kovac heeft op zijn beurt beloofd Dortmund tot het uiterste te dwingen, maar Witsel houdt zich liever bezig met zijn eigen club. "Wat had hij anders moeten zeggen in hun situatie? Wij doen er goed aan ons alleen maar op onszelf te richten", stelt hij.

Witsel was tot nu toe een van de beste spelers in de eerste seizoenshelft. Eindelijk laat hij het potentieel zien wat men aan het begin van zijn carrière al voorspelde. De uit China teruggekeerde middenvelder omschrijft het zelf als volgt: "Fysiek ben ik fit en dankzij de ervaringen van de laatste maandne ben ik ook volwassener en mentaal sterker dan eerst. Ik heb me nooit beter gevoeld op het veld dan dit seizoen."

Dortmund hervat zaterdag de competitie met een zware uitwedstrijd tegen RB Leipzig, terwijl Bayern kalenderjaar 2019 op vrijdag al aftrapt met een eveneens lastige uitbeurt tegen Hoffenheim.