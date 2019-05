Wisselbeleid Erik ten Hag gekraakt: "Een jongen die bijna nooit speelt..."

verloor woensdagavond met 2-3 van , waardoor de 0-1 zege in Londen teniet werd gedaan en de Amsterdammers uit de liggen. Aad de Mos zag dat Ajax, net als in de heenwedstrijd, de grip kwijtraakte. De trainer in ruste vond dat Erik ten Hag eerder had moeten ingrijpen. Zo had De Mos onder anderen Klaas-Jan Huntelaar ingebracht.

"Ik had in de rust Huntelaar zeker gebracht. Met zijn ervaring had hij bijvoorbeeld meer kunnen betekenen. Bij het inbrengen van Fernando Llorente mocht van mij Lisandro Magallán ook eerder worden gebracht. Ze konden niet anticiperen op het inbrengen van Llorente", zegt De Mos, die hoopte dat Ajax meer op de counter zou spelen, tegenover Voetbal International .



"Het middenveld werd overlopen. Met alle respect voor Daley Sinkgraven, een jongen die bijna nooit speelt... Ik denk dat je met Huntelaar in het veld en dan Hakim Ziyech of Dusan Tadic een linie terug meer rendement had gehad", aldus De Mos, die hetzelfde scenario zag bij de duels met sc en . "Door matige wissels de hele verdediging door elkaar. Nu is het wisselbeleid ook niet efficiënt geweest. Dat heeft te maken met het lezen van de wedstrijd."



Wesley Sonck, oud-aanvaller van Ajax, zag dat de pupillen van Ten Hag het zwaar hadden. De Belg stelt dat de meeste Ajacieden hun niveau niet haalden. "Dan krijg je het gewoon moeilijk. De uitslag was zeker niet onverdiend. Er speelde maar één iemand op niveau bij Ajax, Matthijs de Ligt. Bepalende spelers als Tadic, Ziyech of Frenkie de Jong toonden wel inzet, maar haalden nooit hun niveau."



Sonck zegt bij Sporza dat hij zag dat de Amsterdammers na de 2-0 voorsprong, door treffers van De Ligt en Ziyech, het rustiger aan deden. "Als je 2-0 voor staat bij de rust denk je dat het binnen is. En zo kwam Ajax de tweede helft ook op het veld. In de Champions League zijn er ploegen van zulk hoog niveau dat je dat nooit mag denken", aldus de analist.