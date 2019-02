'Winteraanwinst Fortuna Sittard direct zwaar geblesseerd'

Anthony Syhre beleeft een weinig gelukkige start bij Fortuna Sittard. De verdediger is binnen een week na zijn komst ernstig geblesseerd geraakt.

De Duitser werd onlangs voor het sluiten van de transfermarkt aangetrokken als vervanger van de geblesseerde Wessel Dammers, maar het lijkt erop dat Fortuna Sittard de komende tijd weinig plezier zal beleven aan de 23-jarige verdediger. 1Limburg meldt dinsdagmiddag namelijk dat Syhre een zware blessure heeft opgelopen op de training en daardoor waarschijnlijk voorlopig niet kan spelen.

Syhre raakte vrijdag geblesseerd en het is nog maar de vraag of hij dit seizoen nog in actie kan komen voor zijn nieuwe werkgever. De stopper werd overgenomen van het Duitse Würzburger Kickers om het gemis van Dammers op te vangen, aangezien de aanvoerder deze voetbaljaargang geen minuten meer zal maken wegens kruisbandletsel.



Syhre tekende toen een contract voor tweeënhalf jaar, maar lijkt voorlopig dus op zijn debuut te moeten wachten. Middenvelder José Rodríguez nam in de afgelopen tijd als noodgreep de plek van Dammers in en speelt waarschijnlijk voorlopig centraal in de verdediging. Mica Pinto en Clint Essers zijn daarnaast geschorst voor de wedstrijd tegen Excelsior van aankomende zondag, waardoor het behelpen is voor trainer René Eijer.