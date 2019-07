Winnend Mali treft Ivoorkust; Tunesië wacht confrontatie met Ghana

Mali heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finale van de Afrika Cup. Het elftal won dinsdagavond van Angola.

De ploeg van van bondscoach Mohamed Magassouba eindigt met zeven punten bovenaan in Groep E. Maandag 8 juli strijdt Mali met Ivoorkust om een plaats in de kwartfinale. Tunesië speelde met 0-0 gelijk tegen Mauritanië en veroverde daarmee de tweede plaats. In de achtste finale volgt een duel met Ghana en ook deze wedstrijd vindt plaats op 8 juli. Voor Angola en Mauritanië is de Afrika Cup voorbij, aangezien Zuid-Afrika nu doorgaat als een van de beste nummers drie. De ploeg van Lars Veldwijk treft gastland Egypte in de achtste finale.



Angola - Mali 0-1

Mali was de bovenliggende partij in de eerste helft, al moest het wel even wachten op de openingstreffer. Kalifa Coulibaly was tot tweemaal toe dicht bij een doelpunt, maar slaagde in beide gevallen niet in zijn opzet. Acht minuten voor het rustsignaal was het alsnog raak. Amadou Haidara zag een bekeken afstandsschot in de kruising belanden. De minieme voorsprong kwam in het restant van de eerste helft niet meer in gevaar.



In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld in Ismaïlia. Mali dicteerde het spel, zonder overigens de score verder uit te breiden. Angola bood zeer weinig tegenstand in aanvallend opzicht, waardoor de voorsprong van de formatie van Magassouba nimmer in gevaar kwam. Er volgt nu een rustperiode van bijna een week voordat de clash met Ivoorkust op het programma staat.



Mauritanië - Tunesië 0-0

Tunesië was dinsdagavond dominant in balbezit, maar het statistische voordeel kwam niet tot uiting in de stand. Een afstandsschot van Wajdi Kechrida verdween net naast het doel van Mauritanië, terwijl Youssef Msakni een schot zag worden gekeerd door doelman Brahim Souleymane. Mauritanië deelde enkele plaagstootjes uit, maar scoorde ook niet en moet de Afrika Cup na drie duels verlaten. Voor Tunesië, met driemaal een gelijkspel in de groepsfase, wacht een vervolg tegen Ghana.