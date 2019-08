Winnend Club Brugge bewijst Nederlands voetbal uitstekende dienst

Club Brugge heeft het Nederlands voetbal een uitstekende dienst bewezen met het oog op de coëfficiëntenranglijst.

De Belgische topclub schakelde het Oostenrijkse LASK Linz uit door ook de return winnend af te sluiten: 2-1. Slavia Praag heeft zich ten koste van CFR Cluj verzekerd van een plaats in de groepsfase van de .

- LASK Linz 2-1

De Belgische topclub verschafte zich een week geleden een uitstekende uitgangspositie, door in Oostenrijk met 0-1 te winnen. Met Ruud Vormer aan de aftrap begon Club Brugge met aanvallende intenties aan de wedstrijd, wat resulteerde in mogelijkheden voor David Okereke en Loïs Openda. Na 26 minuten leek Vormer de openingstreffer aan te tekenen, maar zijn treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. Kort na rust voorkwam Simon Deli namens Club Brugge een Oostenrijkse treffer, door de bal van de doellijn te halen.

Lees beneden verder

Nadat Percy Tau eerst nog de paal geraakt had, was het na zeventig minuten raak voor de thuisploeg. Hans Vanaken was het eindstation van een snelle counter en kopte de openingstreffer tegen de touwen. De wedstrijd was echter nog niet gespeeld, want een kwartier voor tijd kwam LASK Linz terug in het duel door een benutte strafschop van Klauss. Na een rode kaart voor aanvoerder Gernot Trauner kwam LASK Linz in de laatste minuten nog met tien man te staan en daar maakte Club Brugge gebruik van. Invaller Dennis stond net één minuut toen hij de eindstand op 2-1 bepaalde.

Slavia Praag - CFR Cluj 1-0

Zonder Mick van Buren in de basiself verdedigde Slavia Praag in eigen stadion een uit Roemenië meegenomen voorsprong, daar de Tsjechen een week geleden met 0-1 wisten te winnen van Cluj. Na een kwartier spelen was de eerste kans voor de bezoekers, toen Mario Rondón in een gevaarlijke positie opdook. Slavia Praag kwam vervolgens beter in de wedstrijd, wat resulteerde in mogelijkheden voor Lukás Masopust en Milan Skoda. De in de Tsjechische hoofdstad aanwezige fans moesten echter tot na rust geduld hebben voordat er wat te juichen viel.

Jan Boril werd op fraaie wijze bediend door David Hovorka en tekende voor de openingstreffer, waarmee Slavia Praag een voorschot nam op een ticket voor de groepsfase van de Champions League. In de slotfase wist CFR Cluj de stand niet meer gelijk te trekken, waardoor een spannend einde uitbleef. Het betekent dat Slavia Praag zich mag melden in de groepsfase van het miljardenbal.