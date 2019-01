Wim Kieft vol verbazing: "Het is voor Ajax te hopen dat ze dit niveau etaleren"

Wim Kieft heeft zondagavond met verbazing gekeken naar de wedstrijd tegen Real Madrid en Real Sociedad.

Real Madrid speelde voor eigen publiek een matige wedstrijd en ging uiteindelijk met 0-2 onderuit tegen de Basken, die voorafgaand aan de wedstrijd op de ranglijst terug waren te vinden op een vijftiende plaats. De sportieve crisis van de Spaanse grootmacht bereikte zo een nieuw dieptepunt en volgens Kieft kan Ajax daar vertrouwen uit putten.

De Amsterdammers spelen volgende maand namelijk hun eerste wedstrijd met de Madrilenen in de achtste finales van de Champions League. Real Madrid geldt als titelverdediger als favoriet voor het tweeluik, maar Kieft merkt op dat de ploeg niet in beste vorm verkeert. "De manier waarop Real Madrid speelt... Er is geen tempo, er is geen spelvreugde, er is geen bereidheid. Het begint altijd met bereidheid", verzucht de oud-spits bij Ziggo Sport .



De pas achttienjarige Vinícius Júnior maakte als een van de weinige spelers van Real Madrid wel een gedreven indruk op Kieft. "Die jonge jongen in de spits heeft de bereidheid om de diepgang te zoeken, maar hij is de enige in het hele elftal", zegt de analist over de Braziliaanse belofte, die door de afwezigheid van de geblesseerde Gareth Bale voorin kon rekenen op een basisplaats. "Als je ziet met wat voor baltempo er gespeeld wordt door Real Madrid, dan is het voor Ajax te hopen dat ze dit niveau etaleren, want dan heb je een heel goede kans."



Volgens Kieft kan Ajax zich echter nog niet rijk rekenen. "Ik heb niet het idee dat dit het Real Madrid is dat in die wedstrijd ook zo gaat verschijnen. Dan is het een andere uitdaging en andere prikkel. Het is pijnlijk om te zien. Ze hebben zulke goede spelers", aldus de analist. Ajax speelt op 12 februari als eerste thuis tegen Real Madrid; op 5 maart wacht de return in het Santiago Bernabéu.