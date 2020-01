Wim Kieft: "Niet zo overdrijven over Gravenberch en Ünüvar"

Met Ryan Gravenberch en Naci Ünüvar beschikt Ajax over twee grote talenten die nu al enige tijd hard op de deur van het eerste elftal kloppen.

Wim Kieft tempert de euforie rond de spelers van respectievelijk zeventien en zestien jaar oud. Volgens de oud-spits kan het tweetal zich laten gelden bij omdat het team van trainer Erik ten Hag goed draait. Een goed draaiend elftal is voor talenten van belang, benadrukt Kieft, en hij wijst daarbij naar Mohamed Ihattaren.

Gravenberch lijkt een basisplaats veroverd te hebben bij Ajax. Tegen en mocht hij het vanaf de eerste minuut laten zien en naar verwachting start hij ook zondag tegen vanuit de basis. "Intussen krijgt Gravenberch een kans in de basis van Ajax op zijn favoriete positie. Lekker voor een zeventienjarige speler."

"Nog belangrijker is dat hij in een elftal speelt dat draait, waar de sfeer goed is terwijl de club zich in bijna euforische toestand bevindt", schrijft Kieft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf.

"Zo'n traject gun je iedere tiener", vervolgt Kieft, om vervolgens een kanttekening te plaatsen. "Tegelijkertijd moet niemand overdrijven. Sparta trok zich helemaal terug, waardoor Gravenberch gemakkelijk in balbezit kwam zonder op z'n huid gezeten te worden. In de of tegen , of zal dat anders zijn. Pas dan kan je oordelen over Gravenberch en of hij hetzelfde kan brengen als de weerstand groter is."

"Neemt niet weg dat hij een indrukwekkende speler is met een geweldige fysiek, goede techniek en sterke passing. Voor een coach van Ajax is dit het ideale moment om zo'n talent te brengen. Zo ook Ünüvar in de beker tegen Spakenburg en dan is het leuk voor die jongen dat hij mag scoren."

Ünüvar maakte afgelopen woensdag zijn officiële debuut tegen SV Spakenburg en scoorde vanaf de strafschopstip. "Maar het zegt niet alles", stelt Kieft. "Zie Mo Ihattaren, ook een jonge tiener. Voor hem ziet de voetbalwereld er bij PSV heel anders uit. Hij gaat kopje onder, wat niet vreemd is. Van zo'n jong talent kun je niet verwachten dat hij een dolend PSV bij de hand neemt. Zo'n ervaren elftal zou hem juist houvast moeten geven, uit de wind moeten houden, maar dat is allerminst het geval. De druk staat er vol op hoewel Ihattaren door de buitenwacht redelijk wordt gespaard."

Kieft denkt dat Ihattaren de ervaringen die hij nu opdoet bij het slecht draaiende PSV in de toekomst goed kan gebruiken. "Uiteindelijk komen de meeste van die jonge spelers weleens in zo'n situatie als bij PSV terecht en zal het achteraf voor hun persoonlijke ontwikkeling alleen maar louterend werken. Als Ihattaren over drie jaar op zijn twintigste vertrekt, heeft hij 150 -wedstrijden achter zijn naam en neemt deze ervaring als pluspunt mee", besluit Kieft.