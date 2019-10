Wim Kieft: "Memphis Depay heeft het niveau om te slagen bij Barça"

Memphis Depay maakte afgelopen donderdag in De Kuip tegen Noord-Ierland voor de zoveelste keer het verschil voor het Nederlands elftal.

Onder bondscoach Ronald Koeman is de aanvaller de vaste spits en dat vertrouwen betaalt hij iedere keer weer uit. Wim Kieft merkt een bijzondere klik tussen de speler en trainer.

Het zou de oud-international niet verbazen wanneer de twee samen na het EK van volgend jaar bij belanden.Depay tekende in de EK-kwalificatiewedstrijd in de slotfase voor de gelijkmaker, waarna hij de assist leverde op de 2-1 van Luuk de Jong en even later zelf de 3-1 maakte.

In 2019 was hij in slechts zeven interlands goed voor zes doelpunten en acht assists in het . "Hij ontwikkelt zich bij Oranje tot een geweldige spits. Als je die perfecte aanname ziet in een overvol strafschopgebied en dat hij daarna de helderheid van geest heeft om die bal snel in te punteren..."

"ja dat is extreme klasse", schrijft Kieft in zijn column voor De Telegraaf. "Toch bijzonder, want deze Depay is een volstrekt andere Depay dan een paar jaar geleden", vervolgt Kieft, die niet alleen doelt op de manier waarop de aanvaller van voetbalt.

"Zie hoe hij zich gedraagt tijdens interviews, met open vizier, zonder angst, gewoon leuk en reëel. En in het veld blijft hij maar wedstrijden beslissen voor Oranje. Of het tegen Duitsland is of tegen Noord-Ierland."

Koeman kan zondagavond tegen Wit-Rusland echter geen beroep doen op de spits, daar Depay geblesseerd is afgehaakt. Vrijdagavond meldde de KNVB dat hij kampt met bovenbeenklachten.

Volgens Kieft is Koeman erin geslaagd om de juiste snaar bij Depay te raken. "Er is ontzag van de speler naar de trainer, ze hebben een gevoel bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat Koeman alles in het werk stelt om hem mee te nemen naar zijn nieuwe club als hij na EURO 2020 eventueel vertrekt bij Oranje."

"Vanwege zijn verleden zullen veel clubs het niet aandurven met Depay, maar gaat Koeman naar Barcelona, dan kan hij hem zo meenemen. Depay heeft het niveau om te slagen bij Barça.'