Wim Kieft laaiend enthousiast: "Hij heeft de potentie van Ronaldo"

Erling Braut Haaland maakte dinsdagavond het verschil voor Borussia Dortmund tegen Paris Saint-Germain.

De negentienjarige spits tekende voor beide doelpunten bij de 2-1 overwinning in de achtste finales van de .

De teller van het toptalent staat na zeven wedstrijden in het miljardenbal op tien doelpunten. Wim Kieft is razend enthousiast over Haaland, die in zijn ogen de potentie van Cristiano Ronaldo heeft.

Haaland maakte in januari de overstap van Red Bull Salzburg naar en scoort ook in Duitsland aan de lopende band. "Hij heeft enorme power", zegt Kieft bij Veronica Inside.

"Hij is natuurlijk groot en als je groot bent, ben je vaak wat logger in je bewegingen. Hij is ongelooflijk snel." In de ogen van Johan Derksen is Haaland vanwege zijn postuur een 'anti-held'.

"Maar daardoor heb je ook weer een zwak voor hem. En het is ook geen toeval, want hij schopt ze er iedere wedstrijd in. Het is een fenomeen."

In de Duitse is Haaland al aan het scoren geslagen en ook in de Champions League weet hij het net te vinden namens Dortmund.

"Soms denk je: als zo'n spits bij een club komt en hij maakt een paar goals is het vertrouwen daar, maar bij hem hoef je er niet aan te twijfelen of het een toevalstreffer is", aldus Kieft.

"Hij heeft het hiervoor, bij zijn vorige club, ook al gedaan." De oud-international ziet Haaland ver komen. "Hij heeft de potentie van Ronaldo van een paar jaar terug, de power en snelheid."

Haaland scoorde namens Dortmund in de Bundesliga, en Champions League met zijn eerste schot op doel. Hij is de eerste tiener die tien goals maakt in één Champions League-seizoen.

"Ik dacht niet zo veel", reageerde Haaland na afloop toen hem de vraag werd gesteld wat hij dacht na de winnende treffer.

"Ik genoot er gewoon van. Dit zijn de avonden waar je het voor doet. Het is fantastisch", aldus Haaland, die de eerste voetballer is die voor twee verschillende clubs scoort in een Champions League-seizoen.