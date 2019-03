Wim Kieft: "Ik denk dat Ajax er niet bij gebaat is dat hij nog een jaar blijft"

Matthijs de Ligt speelde zondag mogelijk voor het laatst als speler van Ajax tegen PSV (3-1 overwinning).

De negentienjarige verdediger wordt immers veelvuldig in verband gebracht met een zomers vertrek naar de Europese top, met naar verluidt als meest waarschijnlijke bestemming. Wim Kieft is gecharmeerd van de kwaliteiten van De Ligt, maar denkt dat de stopper ook nog voldoende te leren heeft.

Kieft merkt zondag in het televisieprogramma Rondovan Ziggo Sportop dat De Ligt het vorige week in de interland tussen Nederland en Duitsland lastig had. "We hebben gezien dat hij in de duels heel goed is, maar met ruimte spelen is nog altijd hartstikke moeilijk", vertelt de oud-spits. "Daar moet hij zich nog allemaal in zien te ontwikkelen. Het zal waarschijnlijk wel komen, maar er komt wel heel veel op hem af."



Presentator Jack van Gelder stelt dat het voor De Ligt misschien wel beter is om nog een jaartje bij te blijven, zodat hij zich in de luwte kan ontwikkelen. "Ik denk dat Ajax daar uiteindelijk niet bij gebaat is", repliceert Kieft, die wijst op de transferwaarde die De Ligt vertegenwoordigt. De stopper lijkt niet voor minder dan 70 miljoen euro te mogen vertrekken bij Ajax.



Kieft is tot slot lovend over de manier waarop De Ligt zich manifesteert onder alle hectiek rondom zijn persoon. "Hij is negentien, maar hij is nu al aanvoerder en heeft nu al enorm veel verantwoordelijkheid. Je moet antwoord geven in interviews, clubs zitten achter je aan", somt de analist op. "En dat terwijl je als voetballer nog lang niet volgroeid bent."