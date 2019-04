Wim Kieft hekelt 'rare' Klopp: "Dat is niet mijn ding"

Liverpool plaatste zich afgelopen week ten koste van FC Porto voor de halve finales van de Champions League.

Een week na een 2-0 zege op Anfield stapte het team van manager Jürgen Klopp ook in Oporto als winnaar van het veld, 1-4, en nu wacht een dubbele confrontatie met . Wim Kieft ziet een belangrijk voordeel voor de Merseyside-club ten opzichte van de Spaanse grootmacht, die als de favoriet voor de eindzege wordt gezien.

"Het voordeel van ten opzichte van Barcelona en is dat er drie spelers in de aanval lopen om het verschil te maken: Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino. Drie tegen Lionel Messi alleen bij Barça en Cristiano Ronaldo alleen bij Juventus", claimt de oud-aanvaller zaterdag in De Telegraaf . Waar Salah en Mané ook dit seizoen de doelpunten aaneenrijgen, is Firmino volgens Kieft vergelijkbaar met Dusan Tadic van .



"Hij speelt in dienst van het elftal, is een aanspeelpunt, snel, sterk in de combinatie en dreigend. Als doelpuntenmaker blijft hij achter bij Salah en Mané, maar Firmino pakt regelmatig zijn goaltje mee." Kieft looft verder het middenveld, waar power aan voetballend vermogen wordt gekoppeld. "Achterin staan twee offensieve backs en Virgil van Dijk geldt als grote man achterin. Dejan Lovren of Joël Matip naast hem is de zwakke schakel."



De profileringsdrang van Klopp gaat in de optiek van Kieft een beetje ver. "Hij is blij, zeggen zijn fans als hij als een idioot het veld in rent. Toch is dat niet mijn ding", besluit de voormalig Oranje-international in het dagblad. "Erik ten Hag, Zinédine Zidane en Carlo Ancelotti zijn ook blij als hun ploeg scoort of ze verder bekeren. Alleen zie ik dat trio niet zo raar doen. Terwijl Klopp zich bij verlies gedraagt als een aansteller, die de schuld meestal zoekt bij scheidsrechters."