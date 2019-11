Wim Kieft haalt uit naar Mark van Bommel: "Ronduit belachelijk!"

Wim Kieft is in zijn column voor De Telegraaf zeer kritisch op PSV-trainer Mark van Bommel.

In zijn ogen heeft hij de plank volledig misgeslagen met de manier waarop hij de situatie rondom Jeroen Zoet heeft aangepakt. De doelman verloor zijn basisplaats tegen en kreeg vlak voor de aftrap te horen dat hij niet tweede, maar derde keeper was in Tilburg. Dat Van Bommel een beginnende trainer is, is volgens Kieft geen excuus voor zijn gedrag.

Kieft noemt de manier van handelen van Van Bommel 'hoogst opmerkelijk'. "Als geen ander weet Van Bommel wat het met een speler doet als een trainer de gevoelens van een speler niet kan inschatten. Het was Marco van Basten, die als bondscoach de belachelijke beslissing nam om international Van Bommel in een volle Kuip vijf minuten na rust naar de kant te halen. De wereld was te klein, de woede bij Van Bommel terecht, evenals het verwijt aan Van Basten dat die als speler zo'n benadering ook niet zou pikken. Zoiets doe je niet als trainer. Je laat iemand in de rust achter in de kleedkamer en kleineert hem niet met een dergelijke wissel", aldus Kieft in de ochtendkrant.

Kieft is van mening dat het Van Bommel zijn goed recht is om Zoet te passeren. De trainer had de doelman in zijn ogen beter een weekend vrij kunnen geven om tot rust te komen. "Het is nogal een klap voor Zoet, een international, als je na zoveel jaar je plaats in het doel verliest. Om vervolgens vlak voor de wedstrijd te horen dat je niet nummer twee, maar nummer drie bent en niet op de bank mag zitten omdat de trainer bang is voor je reactie bij een tegendoelpunt", vervolgt Kieft.

"Ronduit belachelijk! Alsof Zoet een kleuter is die niet weet dat er camera's op hem staan gericht, niet weet dat hij in beeld verschijnt als er een doelpunt valt. Of Zoet als een gek gaat juichen of lachen als een doelpunt incasseert. Misschien alleen inwendig, maar echt niet voor het oog van de wereld."

Een dag na de 2-1 nederlaag in Tilburg, bracht PSV naar buiten dat Van Bommel zijn excuses had gemaakt naar Zoet. "Vervolgens proberen PSV en Van Bommel de situatie een dag later te redden met een zwak perscommuniqué", aldus Kieft. "Van Bommel had persoonlijk naar buiten moeten komen en zeggen dat hij verschrikkelijk dom is geweest, verkeerd heeft gehandeld en Zoet thuis had moeten laten. Dan ben je in één klap overal vanaf."