Wim Kieft analyseert 'vreemde gast': "Niet de drive van Cristiano Ronaldo"

Ajax hoopt zich dinsdag ten koste van titelverdediger Real Madrid voor de kwartfinales van de Champions League te plaatsen.

Het eerste duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 1-2 in het voordeel van de Spanjaarden, waar het de laatste dagen onrustig is rondom Gareth Bale. Voorheen ging het steevast over zijn blessuregevoeligheid, maar de relatie tussen de duurste aankoop in de clubgeschiedenis en de rest van de selectie zou nu minimaal zijn, na uitspraken van Marcelo en Thibaut Courtois over enkele privézaken.

Wim Kieft is benieuwd hoe de toekomst van Bale in het Santiago Bernabéu eruitziet, zeker nu Santiago Solari er niet voor terugdeinst om grote namen op de bank te zetten. "Hij hoopte na het vertrek van Ronaldo belangrijker te worden, maar we moeten geen dingen verwachten die hij niet kan", benadrukt de oud-aanvaller zaterdag in zijn column in De Telegraaf . "De drive van Ronaldo heeft hij niet. En een man als Robben heeft wel iets meer charisma dan Bale. Robben is altijd betrokken bij de ploeg. Bale lijkt dat niet, hij heeft ook een introverte persoonlijkheid."



"Hij is zo'n figuur waarvan je er altijd wel eentje in je elftal hebt, eentje om wie je lacht, een beetje een vreemde gast. Courtois noemt hem de 'golfer' in de selectie. Ach, als je vaak niet kan spelen heb je ook tijd om te golfen." Kieft ziet dat het enorme krediet dat Bale had, inmidddels verdwenen is. "Eerst moest Bale altijd spelen omdat hij een enorme investering vertegenwoordigde. De voorzitter hield hem lang de hand boven het hoofd, maar dat is nu voorbij. Je ziet dat Marcelo en Isco niet altijd meer spelen. Om de simpele reden dat ze niet meer brengen wat ze voorheen brachten."



Hoewel Real Madrid van Ajax won, rommelt het bij de ploeg van Solari. De Madrilenen werden afgelopen week door Barcelona in de Copa del Rey uitgeschakeld en zijn verplicht om zaterdagavond in LaLiga per se van de Catalanen winnen om de achterstand van negen punten niet te laten oplopen. 'Een lichtpunt vind ik Vinicius, die ik geweldige dingen zie doen. Helemaal als je beseft dat hij pas achttien jaar is. Die wordt echt van een heel hoog niveau. Hij heeft snelheid, maar kan ook geweldig dribbelen. Hij mist nog wat overzicht en is nog wat onrustig voor het doel. Maar dat was Ronaldo ook toen hij achttien jaar was. De enorme drive en de diepte in zijn spel zijn zijn grootste kwaliteiten."