Wim Kieft: "Als scout koop je hem niet, want die twee anderen zijn veel beter"

Dankzij een sterke slotfase wist PSV het eerste duel met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League in zijn voordeel te beslissen (3-2).

Réne van der Gijp en Wim Kieft zijn het er na afloop over eens dat Donyell Malen en Steven Bergwijn het verschil hadden gemaakt voor .

Malen groeide in de blessuretijd van de wedstrijd uit tot matchwinner met een fraai doelpunt achter het standbeen langs, terwijl Bergwijn vlak daarvoor de assist had geleverd op de 2-2 van Sam Lammers. "Ik denk dat PSV heel veel perspectief heeft met deze uitslag, want ik vond met name Malen en Bergwijn heel goed vandaag", vertelt Kieft bij Veronica .



Van der Gijp is het eens met zijn collega-analist en stelt dat 'Malen en Bergwijn de twee gevaarlijkste spelers van PSV' waren. Minder lovend is hij over Érick Gutiérrez en Hirving Lozano. "Ik vond onze twee Mexicanen niet opvallen. Gutiérrez wordt ook nauwelijks gezocht. En als hij werd aangespeeld, speelde hij de bal breed op de back. Ik was er niet van onder de indruk", aldus Van der Gijp.



Kieft stelt dat Lozano niet thuis gaf en veronderstelt dat de scouts die dinsdag in het Philips Stadion zaten om de Mexicaanse vleugelaanvaller te bekijken, niet onder de indruk zullen zijn geraakt. "Als je scout bent, dan koop je Lozano niet, want je ziet dat die twee anderen, Bergwijn en Malen, veel beter zijn", zo besluit de oud-spits. Volgende week wacht voor PSV de return in Zwitserland.